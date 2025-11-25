浸大入学攻略2026︱BU 10个最多人申请/竞争最激烈联招JUPAS课程 首两位均逾千人报读 附最新收分

浸大入学攻略2026︱大学联合招生办法（联招／JUPAS）现正接受申请。为方便应届香港中学文凭试（DSE）考生部署心仪大学及学科，《星岛教育》综合香港8所教资会资助大学2025年的收生资料，特别整理各院校课程竞争激烈程度及收生分数等资讯。今日将介绍香港浸会大学（浸大／HKBU）10个报读人数最多、竞争最激烈的联招课程，帮助同学评估入读机会，及早调整选科策略。

浸大入学攻略2026︱大学排名呈升势

浸大近年在创意媒体、健康与药物研发、人文和文化，及数据分析与人工智能等领域，积极开拓重点研究。该校近年在全球大学排名中有上升趋势，其中泰晤士高等教育（THE）「大学影响力排名」，从2024年度的101-200位，跃升2025年度的第69位；浸大在2026的「QS亚洲大学排名」中，亦从去年的第71位，上升至第53位。

根据浸大提供的数据，《星岛教育》整合出该校最多人申请的5个课程（以Band A计算），及竞争最激烈的5个课程（以2025年的Band A申请人数对比同年的学额计算），文中亦列出相关课程的计分方法、2025年收生分数，助同学掌握最新收生趋势，考入心仪学系。

浸大入学攻略2026︱浸会大学分数换算方法

级别 分数 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

浸大入学攻略2026︱浸会大学5个最多人申请课程

浸会大学5个最多人申请的课程，依次为理学士(荣誉)（JS2510）、工商管理学士(荣誉)（JS2120）、文学士(荣誉) / 社会科学学士(荣誉) (欧洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中国研究 / 政治及国际关系学 / 历史 / 社会学)（JS2610）、创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉) / 理学士(荣誉) （JS2940）及社会工作学士(荣誉)（JS2660）。

第5位：社会工作学士(荣誉)

2026年基本资讯

课程编号： JS2660

JS2660 课程简介： 课程旨在培养具专业知识、技巧及价值的社工，令毕业生能够以灵活、求是、创新、专业及关怀的精神，满足大众对社会服务的需要。学生毕业后，可以申请成为注册社工。

课程旨在培养具专业知识、技巧及价值的社工，令毕业生能够以灵活、求是、创新、专业及关怀的精神，满足大众对社会服务的需要。学生毕业后，可以申请成为注册社工。 学额： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 751

751 入学平均分数：25.5

第4位：创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉) / 理学士(荣誉)

2026年基本资讯

课程编号： JS2940

JS2940 课程简介： 这是一个跨学科课程，学生可选择「健康及社会康健」或「健康科技及资讯学」作为专修。课程协助学生装备必要的技能，运用科技改善医疗及社会健康。

这是一个跨学科课程，学生可选择「健康及社会康健」或「健康科技及资讯学」作为专修。课程协助学生装备必要的技能，运用科技改善医疗及社会健康。 学额： 35

35 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 824

824 入学平均分数：25.54

第3位：文学士(荣誉) / 社会科学学士(荣誉) (欧洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中国研究 / 政治及国际关系学 / 历史 / 社会学)

2026年基本资讯

课程编号： JS2610

JS2610 课程简介： 学生可在第一学年探索不同范畴，在该学年接近完结时，他们将在欧洲研究 [法文/德文] 、地理、全球及中国研究、政治及国际关系学、历史及社会学之中，选择自己希望主修的课程。

学生可在第一学年探索不同范畴，在该学年接近完结时，他们将在欧洲研究 [法文/德文] 、地理、全球及中国研究、政治及国际关系学、历史及社会学之中，选择自己希望主修的课程。 学额： 122

122 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 902

902 入学平均分数：24.88

第2位：工商管理学士(荣誉)

2026年基本资讯

课程编号：JS2120

课程简介： 课程设计具弹性，学生在首年先了解各专修内容，在第一学年完结前，自由从7个学科中选定专修课程，包括经济学及数据分析、财务学、人力资源管理学等。课程强调体验式学习，最少120小时的体验学习活动，包括海外交流、实习及服务学习。

课程设计具弹性，学生在首年先了解各专修内容，在第一学年完结前，自由从7个学科中选定专修课程，包括经济学及数据分析、财务学、人力资源管理学等。课程强调体验式学习，最少120小时的体验学习活动，包括海外交流、实习及服务学习。 学额： 185

185 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 1123

1123 入学平均分数：22.07

第1位：理学士(荣誉)

2026年基本资讯

课程编号： JS2510

JS2510 课程简介： 这是大类收生课程，学生在第一年修读不同科学领域的科目，在第一年完结前选择入读的主修课程，例如应用生物学、生物化学及检测科学、计算机科学等。

这是大类收生课程，学生在第一年修读不同科学领域的科目，在第一年完结前选择入读的主修课程，例如应用生物学、生物化学及检测科学、计算机科学等。 学额： 197

197 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数：1309

入学平均分数：20.15

浸大入学攻略2026︱浸会大学5个竞争最激烈的课程

浸大竞争最激烈的课程（以2025年的Band A申请人数对比同年的学额），第一位是环球萤幕演技艺术学士(荣誉)（JS2340），第二及第三位分别为社会工作学士(荣誉)（JS2660），及创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉) / 理学士(荣誉)（JS2940），而传理学学士(荣誉) - 游戏设计与动画主修（JS2370）及工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)（JS2930）则并列第四。

第4位(并列)：工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)：22.6人争1个学位

2026年基本资讯

课程编号： JS2930

JS2930 课程简介： 学生须修读创意、文化理解、伦理及传意等核心单元，并能与娱乐产业、艺术、文化等领域的教授及业界专家组成团队合作。毕业生将具备跨学科技能，能够投身娱乐、艺术、创意产业等行业。

学生须修读创意、文化理解、伦理及传意等核心单元，并能与娱乐产业、艺术、文化等领域的教授及业界专家组成团队合作。毕业生将具备跨学科技能，能够投身娱乐、艺术、创意产业等行业。 学额： 25

25 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 565

565 申请人对比学额比例： 22.6

22.6 入学平均分数：19.5

第4位(并列)：传理学学士(荣誉) - 游戏设计与动画主修：22.6人争1个学位

2026年基本资讯

课程编号： JS2370

JS2370 课程简介： 课程聚焦游戏设计和数字动画领域，涵盖绘画、动画原理、视觉叙事、编程、生成式AI等。毕业生可从事游戏设计师、游戏程式员、动画师等职位，或其他媒体行业的内容创作者。

课程聚焦游戏设计和数字动画领域，涵盖绘画、动画原理、视觉叙事、编程、生成式AI等。毕业生可从事游戏设计师、游戏程式员、动画师等职位，或其他媒体行业的内容创作者。 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 452

452 申请人对比学额比例： 22.6

22.6 入学平均分数：21.85

第3位：创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉) / 理学士(荣誉)：约23.54人争1个学位

2026年基本资讯

课程编号： JS2940

JS2940 课程简介： 这是一个跨学科课程，学生可选择「健康及社会康健」或「健康科技及资讯学」作为专修。课程协助学生装备必要的技能，运用科技改善医疗及社会健康。

这是一个跨学科课程，学生可选择「健康及社会康健」或「健康科技及资讯学」作为专修。课程协助学生装备必要的技能，运用科技改善医疗及社会健康。 Band A申请人数： 824

824 学额： 35

35 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 824

824 申请人对比学额比例：约 23.54

23.54 入学平均分数：25.54

第2位：社会工作学士(荣誉)：约25.03人争1个学位

2026年基本资讯

课程编号： JS2660

JS2660 课程简介： 课程旨在培养具专业知识、技巧及价值的社工，令毕业生能够以灵活、求是、创新、专业及关怀的精神，满足大众对社会服务的需要。学生毕业后，可以申请成为注册社工。

课程旨在培养具专业知识、技巧及价值的社工，令毕业生能够以灵活、求是、创新、专业及关怀的精神，满足大众对社会服务的需要。学生毕业后，可以申请成为注册社工。 学额： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 751

751 申请人对比学额比例： 约25.03

约25.03 入学平均分数：25.5

第1位：环球萤幕演技艺术学士(荣誉)：约27.88人争1个学位

2026年基本资讯

课程编号： JS2340

JS2340 课程简介： 课程融合演技训练与表演艺术的实践，重视科技应用及对当代文化反思，满足电影、舞台、媒体科技及社交媒体对演技的需求，目标成为最具竞争力的萤幕演技本科课程。

课程融合演技训练与表演艺术的实践，重视科技应用及对当代文化反思，满足电影、舞台、媒体科技及社交媒体对演技的需求，目标成为最具竞争力的萤幕演技本科课程。 学额： 8

8 计分方法： 最佳5科

最佳5科 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料

Band A申请人数： 223

223 申请人对比学额比例： 约27.88

约27.88 入学平均分数：18.55

各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及浸大网页

