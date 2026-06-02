JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数
发布时间：06:45 2026-06-02 HKT
中文大学JUPAS改选2026︱中学文凭试(DSE)将在7月15日放榜，相信同学现正搜集不同的升学资讯。就大学联合招生办法(JUPAS)首轮改选在5月27日结束，《星岛教育》向8所教资会资助大学查询，了解首轮改选后的课程竞争情况，方便同学部署放榜后的改选，今日先讲香港中文大学(中大/CUHK)的情况。《星岛教育》根据中大数据，介绍该校改选后5个最多人申请(以Band A计算)的课程，及5个学位竞争最激烈课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并整理相关课程2026年预计收生分数（Expected Score）、计分方法、加权科目及2025年收生分数等资讯，助同学评估入读机会。
中文大学JUPAS改选2026︱中大分数换算方法
绝大部分中大课程的分数转换方式如下：
|级别
|分数
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
唯内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别，采用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的换算方法。
中文大学JUPAS改选2026︱中大5个最多人申请课程
JUPAS首轮更新课程选择结束后，中大统计5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为理学、工商管理学士综合课程、护理学、社会科学及内外全科医学士课程。
第5位：内外全科医学士课程
- 课程编号：JS4501
- 课程简介：内外全科医学士课程是个为期6年的全日制课程，培育学生应对现代医疗保健的挑战，并以卓越的临床表现和热情为社区服务。中大医学院将于2026/27学年推出全新课程模式「中大医学『加』」( CU Medicine Plus)，采用三层架构课程，以两年为一个阶段，协助学生培养专业知识、创科精神、领导能力及人文关怀。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：910
- 学额：300 (注：与内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别（JS 4502）合计。)
- 计分方法：6科（中文、英文、数学、最佳的生物/化学及最佳2科）
- 加权科目：无
- Expected Score：34-35（参考往年录取学生的最低分数）
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：38
- 中位数：37
- 下四分位数：36
第4位：社会科学
- 课程编号：JS4801
- 课程简介：社会科学涵盖不同学科，研究社会运作模式及人与社会的关系。此课程为大类收生，学生可以在首年体验不同学科，然后于第二年选择主修专业，例如建筑学、经济学、政治与行政学等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：911
- 学额：47
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x 1.3
- Expected Score：24.5 – 25.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：28.7
- 中位数：27.65
- 下四分位数：26.5
第3位：护理学
- 课程编号：JS4513
- 课程简介：课程内容主要涵盖生物及行为科学、健康维持与促进、护理实务和理论、护理科研及资讯科技。课程亦会安排学生到医院及社区实习，从中累积照顾病人的经验。毕业生可申请成为香港护士管理局认可的普通科注册护士。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1178
- 学额：217
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：生物、化学、物理当中最高分的一科x1.2
- Expected Score：22 – 27（参考往年录取学生的最低分数）
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：30.1
- 中位数：28.6
- 下四分位数：28.3
第2位：工商管理学士综合课程
- 课程编号：JS4202
- 课程简介：工商管理学士综合课程是中大的旗舰课程之一，学生可从9个专修范围中，包括商务分析、金融学、创业学、市场学及人力资源管理等等，自由选择最多两个专修，不设名额限制。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1571
- 学额：212
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- Expected Score：23 – 24
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：27.5
- 中位数：26
- 下四分位数：26
第1位：理学
- 课程编号： JS4601
- 课程简介：理学为大类收生课程，学生可先了解自己的兴趣和能力，再作适当的选择。理学课程包括多个主修课程，包括生物化学、生物学、细胞及分子生物学、化学、地球与环境科学、分子生物技术学等等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：2025
- 学额：335
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文/数学x1.5；M1/M2 x 2；生物、化学、物理 x 2；经济、地理、资讯及通讯科技、科技与生活（食品科学与科技）x1.5 (注：最佳5科中，最多只计3个加权科目。)
- Expected Score：33
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：40.5
- 中位数：37.75
- 下四分位数：36
延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点「8大」语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？
中文大学JUPAS改选2026︱中大5个竞争最激烈的课程
如以学额竞争情况计算，中大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是教育学士（幼儿教育），其次为健康与体育运动科学，第3为中医学，第4为社会科学，排名第5的是城市研究。
第5位：城市研究：约19人争1个学位
- 课程编号：JS4838
- 课程简介：课程属跨学科整合课程，结合各社会科学院及文学院内不同学系的强项，让学生建立扎实的的本科学习基础、了解如何塑造都市空间、掌握城市及环境规划与设计、城市政策的制订与管治等技巧。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：371
- 学额：20
- 申请人对比学额比例：18.55
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- Expected Score：23.5 – 24.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：26
- 中位数：26
- 下四分位数：24.5
第4位：社会科学：约19人争1个学位
- 课程编号：JS4801
- 课程简介：社会科学涵盖不同学科，研究社会运作模式及人与社会的关系。此课程为大类收生，学生可以在首年体验不同学科，然后于第二年选择主修专业，例如建筑学、经济学、政治与行政学等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：911
- 学额：47
- 申请人对比学额比例：19.38
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x1.3
- Expected Score：24.5 – 25.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：28.7
- 中位数：27.65
- 下四分位数：26.6
第3位：中医学：约21人争1个学位
- 课程编号：JS4542
- 课程简介：课程简介：课程为6年制，包括4年半的临床前期课程，及1年半的临床实习课程。中大中医学课程获香港中医药管理委员会认可，毕业生符合资格参加由该委员会主办的中医执业资格试，通过考试后可申请成为香港的注册中医（RCMP）。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：482
- 学额：23
- 申请人对比学额比例：20.96
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- Expected Score：27.5 – 28.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：30.5
- 中位数：30.5
- 下四分位数：29
第2位：健康与体育运动科学教育学士课程：约28人争1个学位
- 课程编号：JS4329
- 课程简介：课程为5年制，隶属教育学院体育运动科学系，课程包含三个必修范畴，分别是体育、运动科学和健康；课程亦着重专业术科教学，包括队际运动、个人运动、拍类运动及对搏运动等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：445
- 学额：16
- 申请人对比学额比例：27.81
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- DSE Expected Score：25 – 26
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：29
- 中位数：27.5
- 下四分位数：26
第1位：教育学士（幼儿教育）：约38人争1个学位
- 课程编号：JS4372
- 课程简介：课程为5年全日制，为有志投身幼儿教育界的学生而设。课程理论与实践并重，采用跨学科教学模式，致力培育出兼具专业知识、创新思维及恪守社会道德价值的幼儿教育工作者。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：718
- 学额：19
- 申请人对比学额比例：37.79
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- DSE Expected Score：20.5 – 21.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数：
- 上四分位数：23
- 中位数：22
- 下四分位数：21.5
延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相关课程 即睇会计/经济/管理收生分数
注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及中大网页
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