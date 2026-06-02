JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数

中文大学JUPAS改选2026︱中学文凭试(DSE)将在7月15日放榜，相信同学现正搜集不同的升学资讯。就大学联合招生办法(JUPAS)首轮改选在5月27日结束，《星岛教育》向8所教资会资助大学查询，了解首轮改选后的课程竞争情况，方便同学部署放榜后的改选，今日先讲香港中文大学(中大/CUHK)的情况。《星岛教育》根据中大数据，介绍该校改选后5个最多人申请(以Band A计算)的课程，及5个学位竞争最激烈课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并整理相关课程2026年预计收生分数（Expected Score）、计分方法、加权科目及2025年收生分数等资讯，助同学评估入读机会。

中文大学JUPAS改选2026︱中大分数换算方法

绝大部分中大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

唯内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别，采用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的换算方法。

中文大学JUPAS改选2026︱中大5个最多人申请课程

JUPAS首轮更新课程选择结束后，中大统计5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为理学、工商管理学士综合课程、护理学、社会科学及内外全科医学士课程。

第5位：内外全科医学士课程

课程编号：JS4501

课程简介：内外全科医学士课程是个为期6年的全日制课程，培育学生应对现代医疗保健的挑战，并以卓越的临床表现和热情为社区服务。中大医学院将于2026/27学年推出全新课程模式「中大医学『加』」( CU Medicine Plus)，采用三层架构课程，以两年为一个阶段，协助学生培养专业知识、创科精神、领导能力及人文关怀。

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：910

学额：300 (注：与内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别（JS 4502）合计。)

计分方法：6科（中文、英文、数学、最佳的生物/化学及最佳2科）

加权科目：无

Expected Score：34-35（参考往年录取学生的最低分数）

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：38

中位数：37

下四分位数：36

第4位：社会科学

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：911

学额：47

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x 1.3

Expected Score：24.5 – 25.5

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：28.7

中位数：27.65

下四分位数：26.5

第3位：护理学

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1178

学额：217

计分方法：最佳5科

加权科目：生物、化学、物理当中最高分的一科x1.2

Expected Score：22 – 27（参考往年录取学生的最低分数）

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：30.1

中位数：28.6

下四分位数：28.3

第2位：工商管理学士综合课程

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1571

学额：212

计分方法：最佳5科

加权科目：无

Expected Score：23 – 24

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：27.5

中位数：26

下四分位数：26

第1位：理学

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：2025

学额：335

计分方法：最佳5科

加权科目：英文/数学x1.5；M1/M2 x 2；生物、化学、物理 x 2；经济、地理、资讯及通讯科技、科技与生活（食品科学与科技）x1.5 (注：最佳5科中，最多只计3个加权科目。)

Expected Score：33

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：40.5

中位数：37.75

下四分位数：36

延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点「8大」语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

中文大学JUPAS改选2026︱中大5个竞争最激烈的课程

如以学额竞争情况计算，中大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是教育学士（幼儿教育），其次为健康与体育运动科学，第3为中医学，第4为社会科学，排名第5的是城市研究。

第5位：城市研究：约19人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：371

学额：20

申请人对比学额比例：18.55

计分方法：最佳5科

加权科目：无

Expected Score：23.5 – 24.5

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：26

中位数：26

下四分位数：24.5

第4位：社会科学：约19人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：911

学额：47

申请人对比学额比例：19.38

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x1.3

Expected Score：24.5 – 25.5

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：28.7

中位数：27.65

下四分位数：26.6

第3位：中医学：约21人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：482

学额：23

申请人对比学额比例：20.96

计分方法：最佳5科

加权科目：无

Expected Score：27.5 – 28.5

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：30.5

中位数：30.5

下四分位数：29

第2位：健康与体育运动科学教育学士课程：约28人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：445

学额：16

申请人对比学额比例：27.81

计分方法：最佳5科

加权科目：无

DSE Expected Score：25 – 26

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：29

中位数：27.5

下四分位数：26

第1位：教育学士（幼儿教育）：约38人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：718

学额：19

申请人对比学额比例：37.79

计分方法：最佳5科

加权科目：无

DSE Expected Score：20.5 – 21.5

课程详细资讯

2025年收生分数：

上四分位数：23

中位数：22

下四分位数：21.5

延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相关课程 即睇会计/经济/管理收生分数

注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及中大网页

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