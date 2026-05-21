JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相关课程 即睇会计/经济/管理收生分数

中学文凭试（DSE）放榜在即，应届考生可于5月27日或之前，登入大学联招（JUPAS）网站更改选科次序，或新增心仪课程。《星岛教育》特意为大家盘点「8大」BBA（工商管理学士）及商科相关课程的收生资讯，涵盖2025年收生分数（Admission Scores）及2026年最新计分方法，助考生及早规划改选策略。在8所大学之中，以港大「工商管理学学士（国际商业及环球管理）」竞争最激烈，上四分位数达54分。至于预计考获20多分的同学亦有不少出路，例如中大「工商管理学士综合课程」的上四分位数为27.5分，同样是值得考虑的心仪之选。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU BBA及商科相关课程资讯（部分）

工商管理学学士

2026年基本资讯

课程编号：JS6755

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：37

中位数：37

下四分位数：36

经济学学士 / 经济金融学学士

2026年基本资讯

课程编号：JS6767

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：40

中位数：40

下四分位数：39

工商管理学学士(会计及财务) /工商管理学学士(会计数据分析)

2026年基本资讯

课程编号：JS6781

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：36

中位数：35

下四分位数：34

工商管理学学士(商业分析)

2026年基本资讯

课程编号：JS6793

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：36

中位数：35

下四分位数：34

工商管理学学士(法学)及法学士

2026年基本资讯

课程编号：JS6808

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：49

中位数：46

下四分位数：45

金融学学士(资产管理及私人银行)

2026年基本资讯

课程编号：JS6860

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：48

中位数：47

下四分位数：46

工商管理学学士(国际商业及环球管理)

2026年基本资讯

课程编号：JS6896

计分方法：英文x 1.5 + 数学x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成绩x 0.2

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2025年收生分数

上四分位数：56

中位数：54

下四分位数：53

环球工程与商业课程

2026年基本资讯

课程编号：JS6937

计分方法：英文 + 数学 + 最佳3科

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2025年收生分数

上四分位数：34

中位数：32

下四分位数：30

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK BBA及商科相关课程资讯（部分）

工商管理学士综合课程

2026年基本资讯

2025年收生分数

上四分位数：27.5

中位数：26

下四分位数：26

环球商业学

2026年基本资讯

2025年收生分数

上四分位数：41

中位数：38

下四分位数：36.5

工商管理学士（工商管理学士综合课程）及法律博士双学位课程

2026年基本资讯

课程编号：JS4264

计分方法：最佳5科(必须包括中、英、数)

科目比重：英文x 2

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2025年收生分数

上四分位数：37.5

中位数：37.5

下四分位数：36



经济学

2026年基本资讯

2025年收生分数

上四分位数：33.75

中位数：31.5

下四分位数：30.75

延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST BBA及商科相关课程资讯（部分）

工商管理

2026年基本资讯

2025年收生分数

最高分数：62.48

中位数：35

下四分位数：33.9

工商管理学士（经济学）

2026年基本资讯

2025年收生分数

最高分数：62.48

中位数：36.55

下四分位数：35.4

工商管理学士（金融学）

2026年基本资讯

课程编号：JS5312

计分方法：英文x 2＋数学x 2＋ 最佳3科或 「最佳1科(M1、M2、化学、经济或物理)x 1.5＋ 最佳2科」 +第6科额外加分

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2025年收生分数

最高分数：66.94

中位数：43.31

下四分位数：41.81

工商管理学士（管理学）

2026年基本资讯

2025年收生分数

最高分数：62.48

中位数：33.9

下四分位数：33.9

工商管理学士（营运管理学）

2026年基本资讯

2025年收生分数

最高分数：62.48

中位数：32.4

下四分位数：32.05

工商管理学士（专业会计学）

2026年基本资讯

2025年收生分数

最高分数：62.48

中位数：34.05

下四分位数：33.55

理学士（经济及金融学）

2026年基本资讯

课程编号：JS5331

计分方法：英文x 2＋数学x 2＋ 最佳3科 或 「最佳1科:M1、M2、化学、经济或物理x 1.5＋ 最佳2科 」+第6科额外加分

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2025年收生分数

最高分数：66.94

中位数：48.19

下四分位数：46.5

理学士（风险管理及商业智能学）

2026年基本资讯

课程编号：JS5814

计分方法：英文x 2＋数学x 2＋ 最佳3科（M1或M2 x 1.5＋ 其他科目） +第6科额外加分

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2025年收生分数

最高分数：66.94

中位数：44.25

下四分位数：43.5

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU BBA及商科相关课程资讯（部分）

会计及金融(荣誉)工商管理学士组合课程 (会计学/会计及金融/数码金融及投资学)

2026年基本资讯

2025年收生分数

中位数：185.5

下四分位数：185

环球商业及物流、航空、航运及供应链管理(荣誉)工商管理学士组合课程

2026年基本资讯

2025年收生分数

中位数：179

下四分位数：175

管理及市场学(荣誉)工商管理学士组合课程 (管理学 / 市场学)

2026年基本资讯

2025年收生分数

中位数：182.5

下四分位数：179

JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU BBA及商科相关课程资讯（部分）

工商管理学士(环球商业) (特点：三次海外交流 / 美国哥伦比亚大学双联学士学位 / 海外暑期及游学课程 / 商业咨询课程 / 奖学金及资助)

2026年基本资讯

收生分数*

中位数：29.5

下四分位数：28

工商管理学士 (管理学) (专修：人力资源管理/策略及国际管理 )

2026年基本资讯

课程编号：JS1005

计分方法：最佳5科(包括数学)

科目比重：各科均为x 1

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收生分数*

中位数：22

下四分位数：21.5

工商管理学士(市场学) (专修：环球市场营销/营销数据分析)

2026年基本资讯

收生分数*

中位数：24.5

下四分位数：23.5

经济及金融 [主修：工商管理学士(商业经济) /工商管理学士(金融)]

2026年基本资讯

课程编号：JS1012

计分方法：最佳5科(包括数学)

科目比重：各科均为x 1

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收生分数*

中位数：23

下四分位数：22.5

工商管理学士(金融) (特点: 投资分析/金融市场/公司金融/风险管理 /交易室工作坊)

2026年基本资讯

课程编号：JS1014

计分方法：最佳5科(包括数学)

科目比重：各科均为x 1

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收生分数*

中位数：21.5

下四分位数：21.5

工商管理学士(商业决策分析) (专修：决策分析学/数据信息学)

2026年基本资讯

课程编号：JS1026

计分方法：最佳5科(包括数学)

科目比重：各科均为x 1

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收生分数*

中位数：21.5

下四分位数：21

（*城大的收生分数，是根据2026年的计分方法，及于2025年获得JUPAS正式遴选取录资格的申请人的DSE成绩计算得出的，详情请参考城大网站 ）

延伸阅读：JUPAS收分2026︱「8大」医护相关课程 即睇医科/护理学/牙医/中医/物理治疗收生分数

JUPAS收分2026︱香港浸会大学BU BBA及商科相关课程资讯（部分）

工商管理学士(荣誉) - 会计学专修

2026年基本资讯

课程编号：JS2110

计分方法：最佳5科

科目比重：英文 x 1.5

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2025年收生分数

平均数：22.15

工商管理学士(荣誉)

2026年基本资讯

课程编号：JS2120

计分方法：最佳5科

科目比重：英文 x 1.5

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2025年收生分数

平均数：22.07

工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)

2026年基本资讯

2025年收生分数

平均数：19.5

JUPAS收分2026︱岭南大学LU BBA及商科相关课程资讯（部分）

岭南大学的工商管理(荣誉)学士-金融(课程特色: 特许金融分析师协会学生奖学金/多元选修科目: 投资学、公司财务、金融科技)。

岭南大学的工商管理(荣誉)学士-金融(课程特色: 特许金融分析师协会学生奖学金/多元选修科目: 投资学、公司财务、金融科技)。

岭南大学的工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理(可选专修: 保险科技)(课程特色: 专业国际资格认证/专属师友计划)。

岭南大学的工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理(可选专修: 保险科技)(课程特色: 专业国际资格认证/专属师友计划)。

工商管理(荣誉)学士-金融(课程特色: 特许金融分析师协会学生奖学金/多元选修科目: 投资学、公司财务、金融科技)

2026年基本资讯

2025年收生分数

中位数：28.75

下四分位数：27

工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理(可选专修: 保险科技)(课程特色: 专业国际资格认证/专属师友计划)

2026年基本资讯

2025年收生分数

中位数：27

下四分位数：26

2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法

DSE成绩 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1 岭南大学 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。

注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

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