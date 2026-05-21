JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相关课程 即睇会计/经济/管理收生分数
发布时间：18:18 2026-05-21 HKT
中学文凭试（DSE）放榜在即，应届考生可于5月27日或之前，登入大学联招（JUPAS）网站更改选科次序，或新增心仪课程。《星岛教育》特意为大家盘点「8大」BBA（工商管理学士）及商科相关课程的收生资讯，涵盖2025年收生分数（Admission Scores）及2026年最新计分方法，助考生及早规划改选策略。在8所大学之中，以港大「工商管理学学士（国际商业及环球管理）」竞争最激烈，上四分位数达54分。至于预计考获20多分的同学亦有不少出路，例如中大「工商管理学士综合课程」的上四分位数为27.5分，同样是值得考虑的心仪之选。
JUPAS收分2026︱香港大学HKU BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理学学士
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：37
- 中位数：37
- 下四分位数：36
经济学学士 / 经济金融学学士
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：40
- 中位数：40
- 下四分位数：39
工商管理学学士(会计及财务) /工商管理学学士(会计数据分析)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：36
- 中位数：35
- 下四分位数：34
工商管理学学士(商业分析)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：36
- 中位数：35
- 下四分位数：34
工商管理学学士(法学)及法学士
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：49
- 中位数：46
- 下四分位数：45
金融学学士(资产管理及私人银行)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：48
- 中位数：47
- 下四分位数：46
工商管理学学士(国际商业及环球管理)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：56
- 中位数：54
- 下四分位数：53
环球工程与商业课程
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：34
- 中位数：32
- 下四分位数：30
JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理学士综合课程
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：27.5
- 中位数：26
- 下四分位数：26
环球商业学
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：41
- 中位数：38
- 下四分位数：36.5
工商管理学士（工商管理学士综合课程）及法律博士双学位课程
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：37.5
- 中位数：37.5
- 下四分位数：36
经济学
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 上四分位数：33.75
- 中位数：31.5
- 下四分位数：30.75
延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？
JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：62.48
- 中位数：35
- 下四分位数：33.9
工商管理学士（经济学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：62.48
- 中位数：36.55
- 下四分位数：35.4
工商管理学士（金融学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：66.94
- 中位数：43.31
- 下四分位数：41.81
工商管理学士（管理学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：62.48
- 中位数：33.9
- 下四分位数：33.9
工商管理学士（营运管理学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：62.48
- 中位数：32.4
- 下四分位数：32.05
工商管理学士（专业会计学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：62.48
- 中位数：34.05
- 下四分位数：33.55
理学士（经济及金融学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：66.94
- 中位数：48.19
- 下四分位数：46.5
理学士（风险管理及商业智能学）
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 最高分数：66.94
- 中位数：44.25
- 下四分位数：43.5
JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU BBA及商科相关课程资讯（部分）
会计及金融(荣誉)工商管理学士组合课程 (会计学/会计及金融/数码金融及投资学)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 中位数：185.5
- 下四分位数：185
环球商业及物流、航空、航运及供应链管理(荣誉)工商管理学士组合课程
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 中位数：179
- 下四分位数：175
管理及市场学(荣誉)工商管理学士组合课程 (管理学 / 市场学)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 中位数：182.5
- 下四分位数：179
JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理学士(环球商业) (特点：三次海外交流 / 美国哥伦比亚大学双联学士学位 / 海外暑期及游学课程 / 商业咨询课程 / 奖学金及资助)
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：29.5
- 下四分位数：28
工商管理学士 (管理学) (专修：人力资源管理/策略及国际管理 )
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：22
- 下四分位数：21.5
工商管理学士(市场学) (专修：环球市场营销/营销数据分析)
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：24.5
- 下四分位数：23.5
经济及金融 [主修：工商管理学士(商业经济) /工商管理学士(金融)]
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：23
- 下四分位数：22.5
工商管理学士(金融) (特点: 投资分析/金融市场/公司金融/风险管理 /交易室工作坊)
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：21.5
- 下四分位数：21.5
工商管理学士(商业决策分析) (专修：决策分析学/数据信息学)
2026年基本资讯
收生分数*
- 中位数：21.5
- 下四分位数：21
（*城大的收生分数，是根据2026年的计分方法，及于2025年获得JUPAS正式遴选取录资格的申请人的DSE成绩计算得出的，详情请参考城大网站 ）
延伸阅读：JUPAS收分2026︱「8大」医护相关课程 即睇医科/护理学/牙医/中医/物理治疗收生分数
JUPAS收分2026︱香港浸会大学BU BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理学士(荣誉) - 会计学专修
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 平均数：22.15
工商管理学士(荣誉)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 平均数：22.07
工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 平均数：19.5
JUPAS收分2026︱岭南大学LU BBA及商科相关课程资讯（部分）
工商管理(荣誉)学士-金融(课程特色: 特许金融分析师协会学生奖学金/多元选修科目: 投资学、公司财务、金融科技)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 中位数：28.75
- 下四分位数：27
工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理(可选专修: 保险科技)(课程特色: 专业国际资格认证/专属师友计划)
2026年基本资讯
2025年收生分数
- 中位数：27
- 下四分位数：26
2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法
|DSE成绩
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城市大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸会大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|岭南大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<