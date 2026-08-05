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UNIQLO AIRism凉感底衫会「死」？日网民热议著几年仍未烂唔舍得丢 官方教路一招看寿命！

生活百科
更新时间：17:20 2026-08-05 HKT
发布时间：17:20 2026-08-05 HKT

炎炎夏日，不少港人都会穿著UNIQLO的AIRism凉感内衣打底，贪其具备吸汗速干、抗菌防臭及清凉感等舒适功能。不过，这件号称「夏日恩物」的底衫，原来也有隐藏「寿命」！近日日本网络疯传关于「AIRism生死之谜」的讨论，引起数万网民共鸣。到底穿了几年依然无穿无烂的AIRism，还应否继续著？UNIQLO官方就亲自为大家拆解迷思。

UNIQLO AIRism「太襟著」？ 日本网民：由M码变3L还在穿

UNIQLO的AIRism凉感系列具备吸汗速干、抗菌防臭及清凉感等舒适功能，大受欢迎。
UNIQLO的AIRism凉感系列具备吸汗速干、抗菌防臭及清凉感等舒适功能，大受欢迎。
近日日本网络疯传关于「AIRism生死之谜」的讨论，引起数万网民共鸣。
近日日本网络疯传关于「AIRism生死之谜」的讨论，引起数万网民共鸣。

事缘日本一名血液内科医生「その辺の血液内科医」在社交平台X发文，笑指：「虽然听说AIRism的寿命只有2至3年，但我根本分不清它到底是生是死，今天依然穿著『生死不明』的AIRism。」帖文随即引发大批网民热烈回响。

不少网民分享爆笑经历，直言因为AIRism「不破不绽」，很难判断是否该丢弃：「即使冷感力量已消失，只要未烂到不能穿，都会让它在第一线活跃！」有人更笑指自己的底衫已经严重变形：「M码穿了4年变成3L的长度」、「布料变薄到透视一样」、「有一天它突然疯狂变长，回过神来已经垂到胯下，但我还觉得它活著」。

更有细心网民点出「年轻」与「高龄」AIRism的致命分别：年轻的吸汗快干，能保持肌肤干爽；而老化的虽然吸汗，却难以干透，甚至会紧贴皮肤，反而令人感觉更局促炎热！

官方揭秘「服役」期限 穿满3年凉感大减

到底AIRism的真正寿命有多长？UNIQLO台湾官方早前曾发布教学影片解答。官方指出，虽然衣物表面未必有破损，但经过长年穿著及多次洗涤，AIRism的特殊纤维效能会逐渐减弱。当衣物穿戴超过3年后，其透气及凉感效果可能会「大打折扣」，因此建议消费者定期检查并换新。

衣物标签隐藏「寿命」密码 1招查阅AIRism年期

若忘记了底衫买了多久，官方教路可透过衣物内部标签的「隐藏密码」查阅生产日期。只需找出标签顶部括号内的4位数字，例如「(42-73)」：

  • 第一个数字代表年份： 「4」代表2024年。

  • 第二个数字代表季节： 「2」代表夏季（春夏秋冬排行第二）。

由此解码公式可见，该件衣物便是2024年夏季的产品。

UNIQLO凉感系列穿搭保养贴士 选对尺寸更吸汗

除了定期更换，UNIQLO官方亦分享了两大贴士，帮助大家达到最佳的排汗散热效果。首先，选择贴身尺寸的AIRism，能让衣物更贴合身体，大大提升吸汗效率。其次，今年的AIRism布料已特别针对除臭功能进行强化，但在清洗后，仍建议将衣物晾在通风处，以避免异味产生。

 

 

图片及资料来源：Uniqlo、Threads 

 

同场加映：港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民：睇嚟mtr终于知道问题

 

 

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