YouTube Premium家庭方案严捉寄居户？被揭「非同住」或暂停会员福利 网民呻：住外面就不是家人？

YouTube Premium家庭方案深受全球会员欢迎，只要支付固定月费，最多可让6位成员一同享受无广告、背景播放及离线下载等福利，吸引不少用户与家人或好友摊分费用。惟近年YouTube开始要求所有成员须与家庭方案管理员同住，甚至越来越多用户收到官方通知，发现该成员为「非同住」可能遭受暂停会员福利，让网民苦呻：「住外面就不是家人？」

YouTube Premium家庭方案严捉寄居户？被揭「非同住」或暂停会员福利

YouTube Premium会员福利包括零广告、离线下线影片、背景播放、附赠YouTube Music Premium、透过Google Home或Chromecast Audio聆听音乐及Podcast。付费订阅YouTube Premium家庭方案后，家庭群组管理员最多可与5名家庭成员共用会员福利，并强调「这些成员需居住于同一地址」。

近年，越来越多用户收到官方通知，表示根据YouTube Premium家庭方案规定，所有成员都必须与家庭群组管理员同住，「你似乎未与家庭群组管理员同住，因此会籍可能在14天后暂停」。用户如被暂停存取权，仍保留于家庭群组内，可观看含广告的YouTube影片，「但无法再享有YouTube Premium会员福利」。

YoutTube Premium香港区收费：

方案 月费 适合对象 个人 $88 单人 家庭 $208 家庭群组管理员+最多5人 学生 $58 认证学生 双人 $128 2人

网民苦呻：住外面就不是家人？

帖文引起网民热议，随住官方打击力度越来越大，家庭版被网民笑称为「同居者方案」，「这是宿舍方案，不是家庭方案」、「应要改名叫同居者方案」。有人认为要求同住的话则不需要分开多个账号，「同住我一个账号就好，干嘛要这么多」；也有人认为就算是真正的家人也不是一定同住，「住外面就不是家人喔」、「自己在外租房子不就不能用家庭方案了？」、「整个世界要不要住一起，我不能北漂生活吗？」、「同住点解要申请家庭plan，个逻辑系乜嘢？」。

有网民表示已订阅家庭方案，发现目前一同身处台湾的账号没有问题，「但原来住日本的朋友被锁退出方案」、「有点好奇抓的基准是甚么，我也是家庭方案没住一起，但都是在同个县市」、「这好像一直以都有在抓，纯看机率而已」；有网友出于官方同住的规定，所以选择额外付费订阅，「现在订共享给他们用，然后自己再买一个」。

终止YouTube Premium资格后果

外界推断YouTube对于「非同住」验证机制，除了比对IP位址之外，还有GPS定位回传，如被判断地理座标与家庭主要地址相距过远，则可能被视为不符合条件。事实上，曾有外国的YouTube Premium家庭计划用户早于2023年底收到同样的警告，惟当时未有太强硬执行，大多违规用户没有被真正停权。然而，近期有不少网民于社交平台如Threads、Reddit等发文称已收到YouTube通知，实际被终止Premium资格的案例亦相继增加。

一旦Premium资格被移除，用户将失去所有付费功能，包括：无广告播放、背景播放、下载影片离线观看等便利服务。虽然帐号仍在家庭群组内，但实际上已经回到普通免费YouTube。部分网民于Reddit上分享曾尝试以正在外地旅行为由，透过申诉成功恢复资格，但这样的案例并不普遍；同时也有网友表示自己曾因在外地留学1年被终止YouTube Premium服务，即使回家同住亦未能恢复，「打过各种客服寄信都回不来」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、YouTube、Reddit