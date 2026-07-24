大叔KOL狠批机场「头等」客名不符实？衣著随意+做1事极离谱？网民反驳：去旅行著舒服啲有乜问题？

部分机场贵宾室专门为航空公司头等舱乘客服务，让他们在候机时能够品尝精致餐饮及按摩服务等。早前，有航空公司的头等贵宾室完成翻新工程重开，有自称「大叔」的KOL在登机前打算到访体验，惟遇上同场客人在用餐时做1事极离谱，直言「有啲反胃」。同时，他有感客人质素大不如前，而且衣著随意，「最救命系啲人太过牛记笠记」。说法惹来争议，有网民反问：「去旅行著舒服啲有乜问题？」详情即看下文！

大叔KOL狠评机场头等贵宾室客人质素参差 食客做1事极离谱？

日前，KOL「大叔Phil 」于社交平台上载短片，分享早前到访航空公司翻新后的头等贵宾室的经历。他形容整体环境令人满意，「一入嚟有种好面善嘅感觉」，大赞空间宽敞，同时感觉高级及富有时代感。

头等贵宾室设有自助餐区及自选餐厅，他选择于后者用餐，表示餐厅「装修同气氛都好好」，惟同时「发现一个奇怪现象」，原来同场有食客「一半时间都除咗对鞋」，又有感虽已身处头等贵宾室，但「见唔少人嘅衣著都系牛记笠记」，又谓换作以前优雅的年代，「呢啲根本系无法想像」。

整体来说，他对于重开的头等贵宾室都感到满意，「硬件一流，会俾十分」，而食物及服务有七至八分。不过，对于客人质素颇有意见，「最救命系啲人有好多都系牛记笠记」，直言太多人身穿T-恤、短裤及波鞋，又指最离谱是有人用餐时脱鞋，「全程剥鞋玩对脚」，反问「点解而家啲人会咁？」同时感叹「以前70年代系唔会有啲咁嘅客」，人人都是衣著得体，「始终都系头等，系仪式感好重嘅嘢」，对此表示不解。

网民反驳：去旅行著舒服啲有乜问题？

对于「大叔Phil」批评头等贵宾室的客人服装及行动惹来网民热议，有人同意其立场，直言衣著随意是「不知所谓」：「其实短裤，都已经有啲那过啦。你去文华扒房，君悦扒房，丽晶扒房，你睇吓人哋有冇dress code？」同时，有不少网民留言表示，认同食客用餐时不宜脱鞋，惟对衣著随意作出反驳，「人哋去旅行，唔一定出trip（商务行程），casual（随意）d（啲）有乜问题」、「著Suit（西装）唔代表有Class（级数），著Hoodie（卫衣）亦唔代表无礼貌」、「今时今日仲会将社经地位跟个人品格挂钩，呢种概念已经不合事宜喇。」

文：TF

资料及图片来源：chessgentlemen@Instagram