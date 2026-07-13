李居明-书展六大新作面世《猫儿风水学》玄学新课题｜李居明大师会客室

一年一度香港书展7月15日开幕。今年书展有六本新作面世。特别推荐《猫儿风水学》。同是天涯爱猫人，一说到要写此书，我身边的猫奴马上兴奋起来，纷纷发来自家猫儿狗儿的各种萌照，笑称要在书中争一席位。其实，自从先前我在专栏谈及猫儿健康风水，大家都回响热烈，如今这本《猫儿风水学》终于面世。是今年书展送给所有爱猫人最特别的礼物。

当有客人问我是否可以养猫养狗时，我突然醒悟到，八字神数可参破国家、公司、个人的一生荣辱，猫狗也有八字！谁宜养猫谁忌养猫，这是前人没有发现的。而主人与猫儿的相处亦会影响其命运，甚至是来救命的。当我打开爱猫如命的历代帝王命盘，配以猫的五行八字，明白猫与人的八字是相通的。参透宠物与人的关系，开展了玄学新课题！

最值得一提的是，此书刊登了我搜罗的日本东京超人气「猫寺庙」朝圣指南，以及「猫咪用品专卖店」独家资讯，一书在手，你去日本旅行时可采购到所有最可爱的猫儿用品，各位猫奴绝对不容错过！

大师发现猫儿与主人的八字息息相关，这是一个玄学新课题，大师将前人从未发现的秘密写成《猫儿风水学》，势必成为今年书展大热门。

《药师经导读》传授茶叶加持法

继今年六月三度派送《药师经》后，我特别闭关写作《药师经导读》赶在今年书展面世。从玄学五行来看，药师法门属于东方净琉璃世界，在五行上具有补木的功效。在九运火毒炽热的当下，人人需要「木」来生旺与润泽。木代表健康、活力与仁爱，正是克制火毒、疗愈身心疾病的良药。

本书分十章节，介绍了药师佛及日月光菩萨、十二神将、十二大愿，以及药师真言、药壶手印等。鲜为人知的药师文化、供奉药师佛的寺庙。首次传授了如何为自己和家人创造八粒药师药丸，以及茶叶加持法，将之布施给亲朋戚友乃《药师经》文化的进一步推广和应用。

此书特别加刊了《药师经》全文，和「药师三尊」写佛画，可作药师法修持之用。愿一切有情都得到药师佛「七难即灭，七福即生」的加持。

《药师经导读》是《药师经》文化的进一步推广和应用。

「东密三书」密法与生活融合

东密真言宗最新系列作品《东密入门》。虽名为「入门」，但只要你看一眼书中目录，便知其内容含金量极高。内容包括理趣经之修持、财神千座法修持等。这是每周六、日在课堂上的精彩演绎，其中部分内容乃近年传授修明密阿阇黎「金胎二部」大法中的精彩文字记录，整理出版，破例刊载《东密入门》及「阿阇黎修持导读第三辑」《新世代密教改运与修持》。

为何要修密？《密宗启蒙》一书是你最好的选择。这是理解东方密教精粹的第一本书，此次「彩色图像版」加入了大量珍贵密宗图腾，耳目一新。

《风水大师》是学习九运风水罗盘必看的教科书。应广大读者热烈要求，书中将九运罗盘的个中奥秘首度全盘公开，看罢此书，相信你定能功力大进。

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