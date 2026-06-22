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中年人呻失业遭批不思进取？港人嘲「乜都赖后生仔」 网民反叹：你到中年就会明白

生活百科
更新时间：16:14 2026-06-22 HKT
发布时间：16:14 2026-06-22 HKT

随著人工智能日渐发达，不少打工仔都担忧被其取缔而失业。近年，有不少失业人士更在网上群组吐苦水，坦言因顿时失业而感到徬徨。有港人于社交平台发文，形容他们「思维都仲系停系几十年前」，又称「乜都赖后生仔」，惹来不少网民讨论，「你到中年就会明白」。详情即看下文！

港人发文嘲中年人失业因不思进取「乜都赖后生仔」

近日有港人Threads上发文，指曾浏览社交平台上的中年失业群组，形容「入到去真系笑左（咗）」。楼主表示，群组中的中年失业人士为「一大堆做左（咗）几十年同一份工」，惟思维都是不思进取，「仲系停喺几十年前，去银行排队入个数就当一日」，又谓长期打同一份工不晁问题的重点，问题在于「思维keep住几十年唔变不思进取」，指中年失业「乜都唔识」，嘲「乜都赖后生仔」，形容「真系好fun」。

政府统计处于上周二（6月16日）公布2026年3月至5月失业及就业不足统计数字，最新失业人数（3月至5月）为141,100人，较2月至4月时增加约1900人。

网民有感时代演变快得惊人 反叹：「你到中年就会明白」 

楼主的帖文引来不少网民热议，不少人都认为楼主未到中年，因而未能体会到中年面临的实况，「你人到中年就会明白」、「几十年后，记得攞返同一段说话，再睇睇」、「唔够胆笑，佢哋二三十年前都可能好似你咁笑」，有人又对于现今的中年失业感到同情，「自从有咗手提电话同网络世界，演变到现在AI年代，根本连大学毕业嘅都追唔上时代演变」。另外，亦有人认同楼主的观点，「科技急速发展，人要改变嘅系心态」、「识得太多老一辈成日恃老卖老」


文：TF
资料及图片来源：threads、政府统计处

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