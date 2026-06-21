港人叹戏院沦「餐厅」见证缺德观众、霸道家族4宗罪 网民建议避雷2种地狱场次！

各地关于戏院观影礼仪的讨论从未间断。近日，有港人于本地戏院经历了一连串不愉快的遭遇，事主对对整场戏的观影体验感到无奈，更直言本应安静的戏院，给缺德观众弄成餐厅一样，他的分享引起了广泛讨论，网民纷纷加入热议戏院观众劣行，更有内行人分享避开「地狱观影体验」的2大场次。

港人戏院遇4大缺德劣行 静静看电影反变「异类」

日前，事主在Threads 上以「认真，香港而家变得劲陌生」为引子，讲述其在戏院及商场的连串遭遇。事件始于事主进入戏院观看电影时，发现院内观众质素恶劣，事主当刻觉得自己「系一个异类」，并感叹以前的戏院风气并非如此。根据事主的描述，当日的「缺德观众」行为可归纳为以下4宗罪：

把戏院当餐厅般喧哗：事主形容当时院内环境嘈吵得「好似系餐厅咁」，全场观众如同在自己家中般不断说话，无视保持安静的基本礼仪。 公然违规偷拍萤幕：观影期间，前方有一位女士明目张胆地「攞个电话出嚟影个萤幕」，行为不但极度滋扰，更涉嫌违反戏院规则。 肆无忌惮讲电话：事主旁边的一对夫妇在观影期间一直讲电话，声量及行为严重影响旁人投入电影。 态度自我且屡劝不改：面对邻座的滋扰，即使事主主动出言劝阻，叫对方「要倾电话出去出边倾」，该对夫妇依然故我，继续讲电话。

祸不单行，电影结束后事主步出商场时，遇到一家大小「一字排开」霸占整条走廊。当事主请他们「借借唔好阻住其他人行」时，其中一名女孩竟反骂事主一句脏话「傻X」，令事主无奈在文末发出疑问：「香港究竟由几时开始变成咁？」

网民控诉：戏院内外的缺德遭遇

不少网民对事主的遭遇表示同情，纷纷补充其他戏院缺德行为，包括小朋友踢凳、体臭、带外来食物制造噪音，甚至有人会「录自己反应」等。有网民气愤地表示，部分人以为「俾咗钱入场就大晒」；亦有人抱怨手机萤幕的光线十分刺眼，直言宁愿买爆谷回家看电影。更有网民提议，戏院应设立类似足球比赛的制度，「要出黄牌红牌，赶人离场就啱」。

资深影迷教路：2大「高风险」场次需避开

另一方面，有不少充满经验的网民建议避雷2种场次。首先是「中文版动画电影」，网民指出观看动画电影时必须选择英文版，否则中文版场次会充斥大量「Jayden mami」，那些会在观影期间不停向子女解说的家长，形容会令影院「嘈到拆天」；第二种需要避雷的是「平价早场」，有网民直指早场25元优惠票的客群质素参差，极容易遇上不停咳嗽、自言自语解画及扫电话的观众。亦有网民分析指观众质素往往同票价成正比，认为金钟及IFC等地区的戏院环境会较为理想。

资料来源：mm_mth127@Threads

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