拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比

近年港人「北上消费」风气盛行，加上内地电商平台纷纷落户香港，不少市民都会选择经网购平台帑购买内地商品。早前，有港人于网上社交平台发文，称早前于内地网购平台购入卷纸，指出价钱比香港便宜一半，同时将卷纸放在磅上秤重，尝试了解「同香港嘅有咩分别」。帖文惹来热议，有网民以1点质疑楼主的比较不太公平，直言「无得咁比」。详情即看下文！

拼多多买厕纸平香港逾1倍？

有港人早前于社交平台发文，指早前经内地网购平台购入的卷纸「到货」，为了解「同香港嘅有咩分别」，除了比较价钱，又分别为卷纸量度重量。

据帖文图片所见，网购的卷纸来自拼多多，「维达10卷160克4层卫生纸」售价为16.9元人民币，另一款为「维达卷纸蓝色经典1400克卫生纸」，售价为15.9元人民币。

楼主将两款网购的维达卷纸，与港版的维达卷纸逐卷放在磅上量度重量。结果发现，港版维达厕纸每卷重量为189.3克，至于「维达10卷160克4层卫生纸」则每卷重量为170.6克；「维达卷纸蓝色经典1400克卫生纸」每卷重量为146克。即是说，「维达10卷160g 4层」平均每卷售价为1.69元人民币（170.6克）；「维达卷纸蓝色经典1400克卫生纸」平均每卷售价为1.59元人民币（146克）。

翻查香港各大超市及网购平台网站，维达卷纸有分为10卷装及12卷装，售价由港币34元至38元不等，平均每卷售价为港币2.84元至3.8元，与拼多多推出的款式并不一致，惟若以每卷售价作比较，港版卷纸价钱比拼多多贵逾1倍。

网民1点质疑：无得咁比

帖文吸引不少网民留言热议，有人认为拼多多的厕纸品质较差，「不（唔）好贪平，纸巾好烂」。有网民则指出楼主的比较方式不公平，「不同品牌都有不同重量，轻重构成不同价钱」、「最紧要秤埋中间个芯嘅厕纸筒」、「唔好拎一卷140既（嘅）去同160比」、「攞香港200g同大陆140、160g比较，用意何在？」；也有网民拢出比较长度或格数会较实际，「会唔会度吓一卷嘅长度？或数吓一卷嘅格数？」

消委会厕纸评测 全部样本吸湿表现颇佳

消费者委员会早于2024年就25款在港发售的厕纸进行评测，比较吸湿性能、强韧度、容易冲散程度及柔软度等。结果显示，有4款样本的容易冲散程度较低，如每次大量使用或较容易令厕所渠道淤塞，另外，又指不同型号每卷纸的总长度可相差1倍。而在消费者评测的厕纸中，全部样本的吸湿表现都颇佳，平均吸液高度最小为60毫米，而最高则超过95毫米，均达到标准的相关要求。

文：TF

资料及图片来源：拼多多开心share分享群@facebook、惠康、百佳、HKTVmall、消委会



