iPhone电量无故蒸发20%？未必与电池老化有关 3步检查待机耗电主因

有时将手机叉电至100%电量，本打算睡觉不叉电也没所谓，岂料经历一晚待机之后竟然无故蒸发20%。大家遇到此情况可能以为与手机电池老化有关，但其实未必因老化而起，可以先从3方面检查，找出待机耗电的主要原因，以免再发生电池白白蒸发的困境。

iPhone电量无故蒸发20%？未必与电池老化有关

大家有没有发现将手机放在一旁待机的时候，即使甚么都没有做，手机电量可能会一直减少。遇到此情况可能第一时间检查电池健康度，根据Apple官方建议，当电池最大容量降至80%以下，或手机出现频繁自动关机、严重影响续航力时，便建议大家更换电池。一般正常使用下，一年内健康度下降5%至10%属正常。如在保养期内且健康度低于80%，符合条件可获免费维修。不过，如果检查电池健康度仍然在正常范围内，手机待机耗电会因何而起呢？

3步检查待机耗电主因

如果大家未有发现电池健康度出现问题时，可从以下3方面找出待机耗电主因，从而更改设定以保持电池续航力。

查看App消耗电量：大家可先打开设定→电池→查看所有电池用量，详细显示哪个App消耗最多电量，协助用户诊断异常耗电来源 关闭手机App背景刷新：即使大家退出部份手机App，其实也会继续于背景自动刷新、用步或获取定位，当大家找到耗电异常的App后，便可以从设定→一般→背景App重新整理，关闭手机App不必要的背景刷新权限 调整定位权限：大家可留意手机App内的定位设定，先到设定→私隐与保安→定位服务，查看有没有手机App被设置成「始终允许访问位置」。万一手机App长期获取更新定位，也是待机耗电的重要原因之一，大家可按个人需求调整定位权限，以免耗电。

文：RY

资料来源：Apple