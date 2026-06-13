李居明-猫狗吉位公开 宠物健康风水秘诀｜李居明大师会客室

最近，我在《潮爆开运王》电台节目中，首度公开了十年来、超过五百集都未曾透露过的惊天大秘密，就是如何为家中的宠物看风水。

过去我们风水师勘察风水，都是为人摆风水，现在多了一个服务，服务对象就是毛孩，宠物也。事缘我有位好友搬入新居之后，他的爱猫便反复生病，令他很担心，他愁眉苦脸地来问我：「玄学上有甚么方法能救救我的毛孩呢？」

猫咪忌「申」喜「亥」

首先，在玄学密码中，猫等于寅木，也就是当作老虎。老虎最怕「申」，因为「寅申相冲」。所以，猫是不可以在家中的「申」位来睡觉和活动的，廿四山中的「申位」大约在西南偏西方。如果你的猫经常生病，请马上用罗盘或指南针检查，是否把猫砂盆或睡床放在那里？若是，必须立刻移走！

那猫咪的吉位在哪里呢？就是寅木的六合位，即「亥」（猪）位的方位最有利的，也就是东北方。今年东北方行四绿文昌星，只要把猫砂盆或食碗放在家中东北方，全年便平安无事。但要注意，明年东北行三碧、后年行二黑病符，也就是说2028年猫咪就要搬离东北方，找其他吉位安顿。逢五黄、二黑位都会招来病痛和麻烦。

由玄学大师李居明、江美仪及林寄韵联合主持，深受听众爱戴的电台节目《潮爆开运王》，迎来启播十周年暨第500集特大志庆。大师表示希望节目继续延续下去，帮助更多有需要的朋友。

只要掌握这套毛孩风水密码，你的毛孩自然舒舒服服，健康无忧。

狗狗宜「东」避「南」

至于狗狗，今年全部都要安置在东方。因为狗是「戌」，「寅午戌」三合、「卯戌」六合，寅方、卯方即东方。但今年绝不能用正南方（午方），因今年南方坐落了五黄大凶煞！如果你家里的狗最近经常生病，原因就是你把狗的食盆和睡床放到了正南方，才会生病。现在移走马上见效。只要掌握这套毛孩风水密码，你的毛孩自然舒舒服服，健康无忧。

由玄学大师李居明、江美仪及林寄韵联合主持，深受听众爱戴的电台节目《潮爆开运王》，迎来启播十周年暨第 500 集特大志庆。大师表示希望节目继续延续下去，帮助更多有需要的朋友。

毛孩往生后风水安奉

很多主人因为毛孩离世感到悲伤与不舍，会选择将毛孩的骨灰留在家中。到底骨灰放家里行不行？目前坊间有两种做法，第一，为毛孩设灵位供奉，可随时拜祭。九龙塘弘法山大师堂的马头观音殿设「动物灵莲座」，我们相信动物的灵魂会转世，在佛堂听经，更能助毛孩早登极乐，甚至转世做人。有人把宠物骨灰转化成骨灰晶石当饰物戴在身上，这点我是极不主张的，因为这种阴性磁场贴身佩戴，不利主人运势！

如果非要放家里不可，毛孩的骨灰盒到底该放哪里？在风水学上，这是有秘诀的！东北方在玄学上被称为「鬼门」，此地极阴，但同时也是最强的挡煞镇宅位置。正如日本京都的东北方，当年天皇特别兴建比叡山延历寺来镇压冤灵。

因此，你可将大厅组合柜分成「九宫格」，将毛孩的骨灰盒摆放在左下角，亦即是「东北角」。但切记，毛孩始终是动物，骨灰盒绝不能放得太高，加上毛孩生前习惯在地上活动，灵位放得太高容易令其受惊。安奉在左下角的东北方，是最理想的选择。这些专业风水意见供大家参考。如何为先人骨灰龛选择风水呢？请追看下期。