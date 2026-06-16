端午节2026｜各区上演精彩龙舟赛 尖东海傍/赤柱正滩/沙田城门河 星光大道变身美食街 附赛事详情

今年6月19日便是端午节，大家除了食端午粽应节之外，当日还可欣赏到全港各区精彩龙舟赛事，甚至可到大澳欣赏非遗文化活动之一「大澳游涌」。端午节正日举行赛事包括赤柱、沙田、大埔、香港仔等，至于香港国际龙舟邀请赛则将于6月27至28日举行，不过星光大道由正日起至7月1日变身嘉年华美食街，带来各种端午节主题美食，甚至让市民参与非遗工作坊，体验传统手工艺文化！

端午节各区上演龙舟赛 尖沙咀星光大道变身美食街

1. 香港国际龙舟邀请赛

永明香港国际龙舟邀请赛将于端午节下一个周末（6月27至28日）在尖东海傍举行，今年参赛队伍来自12个国家及地区，包括香港、内地、澳门、日本、菲律宾、澳洲、泰国等，届时多支纪律部队及辅助部队的龙舟队亦会参与。为了迎接赛事踏入50周年的里程碑，活动首度升级为「龙舟节」，活动内容将更为丰富。星光大道于端午节正日至7月1日，将设有「龙舟美食街」、「啤酒乐园」以及多个龙舟主题打卡热点，同场亦会增设今年首办的非遗体验工作坊，体验编织渔网、吹糖和制作灰水糭（枧水粽）。

除了常规的激烈比拼，今年最特别的看点莫过于「50周年渔民杯」特别赛，邀请香港仔柴湾等6支由本地渔民组队，乘坐传统木制龙舟出战。木龙舟不仅船身更重、对选手的体力要求极高，其精雕细琢的龙头与龙尾更是满载深厚渔村文化。此外，今次设全新「50周年锦标赛」，集合9个赛事的冠军争夺「终极龙王」殊荣。访港旅客凭有效旅游证件于指定地点可免费领取啤酒券、粽子毛绒挂饰换领券及雪条，一边享受冰凉餐饮一边欣赏激烈赛事。

永明香港国际龙舟邀请赛现场观赏区

日期：6月27 至 28日

时间：上午8:00至下午6:15（周六）、上午8:00至下午5:00（周日）

地点：尖沙咀海滨（九龙香格里拉酒店外）至星光大道李小龙铜像一带​

费用：免费入场，场地设有盖看台

赛事直播专区

日期：6月27 至 28日

时间：下午1:30至6:00（周六）、上午11:30至下午6:00（周日）

地点：尖沙咀星光大道近星巴克外​、尖沙咀梳士巴利花园

非物质文化遗产体验工作坊

日期：6月19日 至 7月1日

时间：下午1:00至晚上9:00​（每小时一节，下午5:00至6:00除外）

地点：九龙尖沙咀梳士巴利花园

费用：免费参加 （人数有限，须现场预先报名）

2. 赤柱国际龙舟锦标赛

往年盛况（赤柱龙舟协会网页）

除了尖沙咀的龙舟赛之外，赤柱每年固定于端午节正日举行龙舟赛事，今年预计约180支队伍及数千名运动员参与，由于赛道全长仅270米，路程较短，赛况相对更加紧凑和激烈。赛事由今年起连续5年获香格里拉集团冠名赞助，除了激烈比赛之外，今年率先带来「龙潮Dragonbeat」端午节庆企划，同日设有美食市集及DJ派对，为这个传统节庆添上派对色彩。

香格里拉赤柱国际龙舟锦标赛

日期：6月19日

时间：上午8:00至下午4:30

地点：赤柱正滩

费用：免费入场

「香格里拉品味香港」美食市集

日期：6月19日

时间：上午9:00至晚上7:30

地点：香港航海学校足球场

费用：免费入场

「龙潮Dragonbeat」DJ派对

日期：6月19日

时间：赛事结束后至晚上7:30

地点：赤柱正滩

费用：免费入场

3. 大澳端午龙舟游涌

往年盛况（香港旅发局）

每年端午节，大澳3个传统渔业行会，即扒艇行、鲜鱼行和合心堂，均举办传统「龙舟游涌」宗教活动。三个渔业行会成员于农历五月初四（6月18日）早上划龙舟、拖著神艇，到大澳四间庙宇「接神」，请出代表杨侯、天后、关帝、洪圣的小神像，接返各行会供奉祭祀，并于翌日端午节进行游神活动。仪式活动过后，当天下午会把小神像送返各庙宇。游涌完毕后，龙舟便会开始比赛，将活动推向高潮！大澳端午龙舟游涌至今已经逾百年历史，并于2011年列入第三批国家级非遗代表性项目名录。

大澳端午龙舟游涌

日期：6月18 至 19日

时间：上午9:00至下午1:00（6月18日）、上午8:30至下午3:00（6月19日）

地点：离岛大屿山大澳

费用：免费观赏

4. 2026大埔区龙舟竞赛暨嘉年华

大埔区龙舟竞赛历史悠久，距今逾80年前（即1941年第二次世界大战前），大埔船湾、汀角、大尾督一带濒海村民已有扒龙船比赛，是为最初期的大埔区龙舟竞赛。1960年，大埔乡事委员会与大埔鱼类统营处、理民府（即现今之民政事务处）及大埔警署联合筹办，开始在元洲仔海面（今日之广福邨）举行大埔区龙舟竞赛，由现今广福人造草足球场位置，划至元洲仔码头为终点。

大埔新市镇于80年代发展，大埔区龙舟竞赛于1983年及1984年改在船湾淡水湖堤霸下海面举行，惟因该地点风浪太大，不太适合进行龙舟竞赛。故此，龙舟竞赛于1985年移师到大埔工业邨海面举行，大埔海滨公园龙舟竞赛场地于1994年建成启用，成为全港最优良之龙舟比赛场地之一，自此至今大埔区龙舟竞赛每年都在大埔海滨公园龙舟竞赛场地举行。

大埔海滨公园海岸线长，景观开阔没有遮挡，实在是观赏龙舟的好地点，加上公园内有凉亭、洗手间等设施，方便观赛市民。比赛当日设有500米的中龙以及300米小龙赛事，小龙距离短甚具刺激感。除了龙舟竞赛外，方正花园亦会举办嘉年华，现场设有游戏摊位、工作坊、美食街，让市民感受龙舟竞渡的激昂鼓声，以及嘉年华的欢乐气氛。

大埔区龙舟竞赛暨嘉年华

日期：6月19日

时间：上午8:30 至 下午4:00

地点：大埔海滨公园堤畔

5. 2026沙田龙舟竞赛

沙田龙舟竞赛自从1984年起，每逢端午节正日（农历五月初五）都会在城门河上举行，除了首届之外，多年来于河西（翠榕桥至沙燕桥之间河道）现址举行，并以源禾路体育馆外的观众棚「龙舟亭」作为终点及典礼场地。沙田龙舟赛为全港唯一可于河岸两边观战的地点，场地设有休憩区及观景区。赛事除了中龙、小龙之外，大会于1986年创立凤艇（小凤），现时的凤艇比赛仍是少数保留「凤头凤尾」作赛的地方。

2026沙田龙舟竞赛

日期：6月19日

时间：上午8:00 至 下午1:00

地点：沙田城门河

6. 香港仔龙舟竞渡大赛

香港仔龙舟竞渡大赛至今已有百多年历史，据说是本港最早举行赛龙舟的地点。比赛由区内组织以义务形式自发性筹备，一直保留著传统蜑家文化。香港仔龙舟竞渡至今仍保留不少渔港的独有传统，渔港风味浓郁的赛道一旁的渔船上有观众围观，热烈为健儿打气。每年比赛最激烈的环节莫过于大龙舟比赛，亦是香港仔龙舟竞渡独有特色，大龙舟上健儿齐心划桨，速度惊人，声势浩大，场面壮观。

香港仔龙舟竞渡大赛

日期：6月19日

时间：上午9:00 至 下午6:00

地点：香港仔避风塘

7. 西贡区龙舟竞渡嘉年华2026

往年赛事盛况（西贡区体育会有限公司Facebook）

西贡区龙舟竞渡嘉年华将于端午节正日在西贡码头海傍盛大举行，作为区内一年一度的节日盛事，今年大会于西贡码头海傍设置约400米长的赛道，多支实力强劲的龙舟队伍将争夺冠军殊荣。除了海面上的激烈对决，旁边的西贡海滨公园亦将举办多项龙舟嘉年华活动，透过互动体验向市民及旅客推广传统龙舟历史文化，市民可一边欣赏精彩赛事，一边感受西贡独有的渔村与欧陆风情交融的气氛。

西贡区龙舟竞渡嘉年华2026

日期：6月19日

时间：上午8:00 至 外午1:30

地点：西贡码头海傍、西贡海滨公园

文：RY

资料及图片来源：​​​​香港旅游发展局、民政事务总会、各区体育会