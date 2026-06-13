中环餐厅$1.9万请厨师被嫌出手低？返10.5小时+6日例假 网民热议：白纸唔低啦VS做饮食都几惨

饮食业工时长且辛劳，近年不少餐厅都有面临经营「请人难」的挑战。近日，有位于中环美食广场的餐厅以月薪$1.9万招聘全职厨师，列明每月6日例假、每天工时10.5小时且设有1小时午饭时间。惟招聘帖文引起网民热议，有人表示人工「出手低」，也有行家出面力撑以「白纸」入行而言，条件尚算合理。随后，老板娘就招聘事宜解画，表示现时人手充足，「只系想请多个帮轻吓同事」。

中环餐厅$1.9万请厨师被嫌出手低？返10.5小时+6日例假

近日，一间位于中环美食广场的餐厅老板于社交平台发文招聘全职厨师，列明月薪为$1.9万起，每月6日例假，每日工时10.5小时且设有1小时午饭时间；每逢星期日及公众假期休息，有薪年假10天，另设勤工奖$1000。惟强调午饭时间极为忙碌，所以希望聘请一位做事「快手快脚」的员工，「要有团队合作精神，对出品有要求」。

网民热议：白纸唔低啦VS做饮食都几惨

招聘帖文引起网民热议，有人表示工作要求与薪水不成正比，认为老板娘出手低，「炒X到X咁都系得19K，唔好迟到射波病假，唔系连$1000勤工都冇，快手快脚即系一个人做2至3个人嘅嘢」、「返8收9，13粒钟，即系仲要落场」、「11个钟先19K，包住ok嘅，想揾外劳咪出声」、「19K大约系新界区价钱，港岛区基本25K起步，仲要中环」。

不过，有网友认为待遇算不错，以「白纸」（无相关经验人士）的入行条件来说属合理范围，「返10.5钟，lunch冇乜嘢做，而且逢红off已经唔差，我都系返Chef」、「写到明净系驳火lunch𠮶三两个钟，其他备货轻松嘢Hea时间，仲要唔使洗架撑，个价都唔算太离谱」、「返13个钟，仲可以比你上下两更，即系实质返8至9个钟，已经算好有良心」、「白纸19K真系好OK」。有人指出其他网民不懂做生意便胡乱批评，「出街想$30一个lunch，转头X人出手请白纸应该25K、30K」。

老板娘解释工作内容：只系想请多个帮轻吓同事

面对各种批评声音，老板娘后来再现身解释工作内容，指帖文所写的上午8时至晚上9时为营业时间，实际每天工时为10.5小时，分为上下两更，「唔系返足全日营业时间」。至于日常营运方面，只有午饭时间较为忙碌，「2点到6点系完全冇生意，都系备下菜货」，另有专人负责清洁炉具及扫拖洗地等工作。

老板娘强调现时人手充足能应付日常工作量，强调「一人只做一人嘅工作」，「只系想请多个帮轻吓同事，19K系白纸价，已经写咗『起』，有兴趣嚟见工再倾价钱」，她表示餐厅并非西餐或Fine Dining，「唔使好专业，所以令到各位高质Chef唔高兴，真系抱歉」。

文:RY

资料及图片来源:Threads