港人对鞋带的「执著」？港漂甩鞋带获途人提醒感窝心 港网民2原因解释：刻在血脉里的动作

香港生活节奏急速，平时工作、走路、用餐的效率惊人，令不少旅客或初来香港生活的内地人感到震惊。近日，一位已来港生活多年的港漂走在路上甩鞋带时，都会获途人贴心提醒，这举动令她好奇港人对鞋带似乎有一种奇怪的「执著」。有香港网民以2原因解释，表示这都是港人「刻在血脉里的动作」。

港人对鞋带的「执著」？港漂甩鞋带获途人提醒感窝心

香港人虽然看起来较为冷漠，不过当旁人遇上困难时，大多都乐意帮忙。一位已来港生活多年的港漂观察到港人对鞋带有种「奇怪」的执著，当她在内地走路甩鞋带时，途人都不会理会，「每个人都在各自的单线程低头赶路，谁有空去在乎一个陌生人的鞋带有没有坚守岗位」。不过，当同样情况发生于香港时，便有不同的发展。

楼主表示自己于香港上班高峰期时，曾因赶时间所以无视已经松开的鞋带，本打算待方便时才慢慢整理，岂料这条松脱的鞋带，「触发周围NPC的强制提醒任务」。楼主笑指曾被西装男或走路带风的婆婆轻拍肩膀提醒，她形容对方大多面无表情地指向她的脚踝，「等我刚想说句『唔该』时，对方早就头也不回地汇入汹涌的人潮」。经过途人多番提醒时，她亦会找个角落绑好鞋带，有感港人个性多是外冷内热，「下次谁再说香港人冷漠，我想他应该穿的是没有鞋带的洞洞鞋」。

港网民2原因解释：刻在血脉里的动作

帖文引起热议，有来自香港的网民以2原因解释港人确是在乎鞋带，「因为怕你仆嘛，鞋带松了很危险，搭扶手梯有机会摄入去，所以在香港只要看到别人鞋带松了都会提一下」、「香港扶手电梯非常多，鞋带夹进去，可大可小，还会连累街坊」、「因为怕你踩到仆亲，这属于刻在血脉里的动作」。有网民表示港人只是外冷内热而已，大多都很热心帮忙及关心他人，「只要你背包链没拉，一路上都能享受被拍被提醒的待遇」、「这是很温暖的，从小就被教育要这样对待别人」、「表面扑克脸，其实很多内里都是非常善良又有热心肠」、「香港人边界感强但都很有人情味」、「包包没拉拉链、八达通跌落、鞋带松开，身边都会随机刷新一个香港市民」。

文：RY

资料及图片来源：小红书