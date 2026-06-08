暴雨突袭开篷观光巴士变铁达尼？水淹上层旅客避走「下层似鱼塘」 网民：季节限定海盗船

近日香港迎来连场暴雨，有游港内地旅客在社交平台发文，分享在倾盆大雨下乘搭开篷观光巴士的狼狈经历，直击雨水淹浸上层形成「急流」，笑言犹如置身「铁达尼号」，随后沿巴士梯级涌入下层车厢，让车厢瞬间变成「水舞间」，有乘客慌忙狼狈走到下层避雨，惟因人多挤逼形容「跟到鱼塘似的」，帖文一出有网民随即表示「这么大雨这种敞篷的还开？？」也有人笑言情况罕见，形容是「季节限定：海盗船形态」，即睇下文！

暴雨突袭观光巴士如置身铁达尼？旅客狼狈避雨：下层跟鱼塘似的

有内地旅客日前在社交平台发文，表示在过去的星期六（6月6日）来港乘搭有「落日飞车」之称的开篷观光巴士，惟乘车期间不幸遇到恶劣天气，「暴雨日也是坐到淹水的落日飞车」，在滂沱大雨下直击上层露天车厢顷刻被雨水淹浸，形成道小型「激流」，如同置身电影《铁达尼号》的画面，形容「很特别的体验，一层已经变成水帘洞了」。

另一位内地旅客则身处下层车厢直击「水帘洞」的情况，形容上一秒还在欣赏浪漫的「蓝调时刻」，下一秒随即遇到暴雨来袭。随著雨势进一步加剧，大量积水从上层沿楼梯涌进下层车厢，形成瀑布。事主与其他乘客急忙走到下层避雨时，因人满为患，形容「跟到鱼塘似的」。面对这突如其来的狼狈状况，事主苦中作乐，幽默坦言：「比迪士尼的体验更奇妙」。

网民笑言：季节限定海盗船！

帖文及影片曝光后，网民对暴雨下乘搭开蓬观光巴士的遭遇感到既震惊又惹笑。有网民对巴士公司的安排表示不解，质疑「这么大雨这种敞篷的还开？？」同时对下层乘客的处境表示同情：「下面一层岂不是水帘洞了」。更有网民关心负责驾驶巴士的车长，幽默表示：「司机师傅是在潜水开车吗？」

此外，有网民留言调侃事主的行程「绝无仅有」，「值回票价啦，又有车坐又可以玩漂流」；有网民更搞笑形容是雨季限定体验，「季节限定：海盗船形态」。

来源：小红书

文：LW