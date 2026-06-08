李居明-突破绝境银杏树 顽强之下现希望｜李居明大师会客室

很多读者因应我上一期谈及梁朝伟的电影，希望我能够再多讲一些关于那棵银杏树的渊源和典故。其实，银杏树最重要的一种观点，便是象征「顽强之下的希望」。

这个渊源可追溯至二战时期，当日本广岛与长崎遭原子弹轰炸后，科学家曾断言该地75年内将寸草不生。然而，令人意外的是，在废墟中竟有一棵银杏树在第二年春天奇迹般长出了新枝，震惊全日本，为当时绝望的人民带来希望。因此，全国大量培植和栽种。每逢秋天到日本赏红叶，满地铺满金黄色的地毯，便是银杏叶！因此在日本，银杏叶被寓为吉祥图腾。它不仅是代表长寿的祝福，也被视为无惧辐射与恶劣环境之中依然傲立的象征。在这末世九运，人人都要有银杏精神，长寿而傲立！

银杏与恐龙同寿

每逢秋天造访日本，我必定到东京大学走一走，道路两边的银杏树全部变成金黄色，而当树叶跌落地上时，满地金黄色，这个景象令人神迷。银杏树来头不小，在恐龙时代已有银杏树的存在，生长在地球最少有二亿年。被称为植物界的「千年活化石」。其叶似鸭掌，在宋代受皇帝青睐，因其果实洁白如银而赐名为「银杏」。最古老的银杏树在中国贵州，树龄有三千年，有抗寒、抗旱及不怕辐射之奇能。

之所以叫做「银」，是因为白果剥去硬壳的外皮后，放入水中是会显现出一层银色光泽。这让我想起中国东北的「五常米」，是目前中国领导层才有机会吃到的顶级大米。当煲煮之后米饭表面会泛银光。甚至有人说在阳光之下会有七色光。在我认知中唯有银杏和五常米，能显现如此尊贵且神圣的灵气。

银杏不仅是代表长寿的祝福，也被视为无惧辐射与恶劣环境之中依然傲立的象征。

多年前，我在日本偶遇一件很珍贵的陶瓷茶盏，内里烧制了一片银杏叶，我一直珍藏到现在。

雌性银杏的特性

《寂静的朋友》的主角，那棵雌性银杏树有几个自然特性。首先，只有雌性银杏树才会孕育出银杏的果实。当熟透的白果跌落地上、被路人践踏或车轮辗碎时，外皮便会衍生出一股独特的强烈味道，好似人类的呕吐物。因此，东京大学道路两边的种植的全是雄性银杏树。雄性银杏树是不会结果的。

其次，雌性银杏要结出种子，就必须要靠风力传递，将雄性银杏树的花粉带到雌性胚珠之中，直至秋雨滋润与受精之后，生命密码方能启动，最终发育为俗称白果的种子。

银杏是精神图腾

银杏树的种种奇迹，是在提醒我们，在这个天灾人祸频仍的世代，银杏已然成为一种精神图腾，支持我们在恶劣的末世中，依然坚忍地发光发热。

《寂静的朋友》在赤马红羊劫之际，于香港作全世界首映，是对香港极大的灵性加持，以银杏精神勉励港人，在九运的大变局中，香港人应该以最坚忍、最忍耐的心态傲然自立，屹立不倒，在逆境中长出坚韧的银杏青苗，散发全新的港运魅力。

很可惜，此片蕴含如此深邃的灵性价值，却未获广泛推广和讨论。科学的发展未能为人类带来真正的解脱，无法疏解人的痛苦。惟有提升人的灵性，方能真正改进命运、提升智慧。特别是那些终日营营役役、缺乏灵性修持的众生更应看此片。全香港的神学和玄学人士都应该来看，作为他们自身研究与修行最活生生的教科书。我希望未来此片能够巡回放映，此时，梁朝伟就化身一位「灵性大使」，他的出现就是代表着爱与包容，以及灵性觉醒的重要指引。