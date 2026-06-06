李居明-梁朝伟新戏全裸 《寂静的朋友》深层智慧｜李居明大师会客室

最近，影帝梁朝伟在电影《寂静的朋友》中挑战了全裸镜头。很多人不知道如何去评论。佛经有云，人若能返朴归真，回到母胎，放下语言的约束，便能拥有婴儿的灵性，探观宇宙有另一个次元的平行世界。这正是这部电影想表达的讯息！对于习惯文字语言，不懂感知灵性的众生而言，这部电影确是看得人一头雾水！但如略为解读，可提升大家欣赏电影的水平。

梁能演出这部极具哲理甚至神学境界的电影，他的一生不枉了。这种电影是永恒的、是深邃的艺术及宗教开示录。因此，任何年代都可以看！是永恒发光的电影！能拍得这种高层次的电影，梁朝伟亦是对自己影艺生命的一种致敬吧！

三段直入主题的戏

可惜没有适当的导读，令很多应来看的观众错失良机。我觉得此片和其他戏不同之处是应有剧透！解构此片令一般观众才有路可循而进入，方能更欣赏及获得启蒙。

有关梁朝伟三段最直入主题重要的戏。其一，是实验室测试出婴孩比成年人具更敏锐的灵性认知能力。其二，为何梁会在银杏树下呕吐，这是呼应雌性银杏树的果实皮掉在地上踩烂后有股像呕吐物的味道。

其三，当女科学提供雄性银杏树花粉给梁，导演安排她有女儿已暗示这棵树的传宗接代可以成功。直至一场大雨，是暗喻男女交合、繁衍生命的津液，表达雌树受精，孕育生命，新生命赤身裸体来到这个世界，故梁必须为全裸，是剧情需要。但为何要梁转身见到性器，这正是表达雌雄生命体的融合达至高潮和圆满，人与树木的灵性交融。男女交合不是污秽，而是清净，这是宇宙繁衍生命、生生不息的自然法则。这部电影的艺术价值值得我们肯定！感谢导演和梁朝伟及发行公司。卖不卖座根本非制作者的初心和意图。何必介意！

影帝梁朝伟在电影《寂静的朋友》中挑战了全裸镜头 。

人若能返朴归真，回到母胎，放下语言的约束，便能拥有婴儿的灵性，这正是这部电影想表达的讯息！

开垦灵性生命大智慧

通过此片，人能明白宇宙大同大爱、六大无碍常瑜伽于世间万象。以前，我每天上班经过花园的大树都没甚理会，但看了梁朝伟的新戏，我竟驻足而观，感到树木都活起来，我不禁庄严地向大树群叫了一声：早晨！

跟着，我心中感到整个宇宙都活起来，甚至感到世间的器界均陪伴及注视着我。这戏真神了！倘若你平日有冥想打坐、修持宗教、念诵真言，这部电影是本教课书。这部电影是拍给真正懂得「灵性」之人看的。我恳请香港的神学界、玄学界人仕来看这套戏，提升一下自身的修为，从中顿悟「灵性开恳」才是此界别的真正肝心。这部电影的艺术价值值得我们肯定。下期请追看「银杏树的非凡意义」。

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