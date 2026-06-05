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城巴笋工？港人巧遇员工搭开篷巴士返工「咁样好似几爽」车长现身回应事实系咁？

生活百科
更新时间：15:20 2026-06-05 HKT
发布时间：15:20 2026-06-05 HKT

部分位处较偏远地区的公司会为员工安排接驳巴士，方便接送员工来往公司与邻近主要的公共交通交汇处。最近，有港人早前乘坐巴士时巧遇城巴的员工巴士，惊讶城巴原来会安排开篷巴士接载员工，更笑指：「咁样返工好似几爽」，随即引起网民热议，更有车长分享第一身视角，即睇下文了解详情！

城巴笋工？港人巧遇员工搭开篷巴士返工「咁样好似几爽」车长现身搞笑回应

港人平日会乘搭巴士上下班或外出，而一众巴士车长又是是如何通勤？近日，有港人乘坐巴士时巧遇一辆城巴员工巴士，惊讶发现原来城巴会安排开篷巴士接载车长与后勤员工。由于员工巴士为开篷式设计，沿路更可以欣赏景色，感觉写意，让楼主不禁笑指：「咁样返工好似几爽」。

帖文更引起城巴官方小编注意，风趣留言表示：「join us」，也有多位城巴车长及员工留言分享「第一身视角」：「的确系几爽」、「免费吹头」、「天气唔热嘅话系几Chill」、「睇落好正，但事实系吹到傻先返到公司」。与此同时，有员工分享乘搭开篷巴士时如途经隧道，上层乘客与隧道天花甚为接近，「日日搭呢啲返工反而想佢行返有顶嘅巴士」。

甚么是城巴「CFD3」路线？

「CFD3」于城巴车务系统中，代表由城巴创富道车厂（地点代号：CFD）开出的第3号员工穿梭巴士班次，路线属于员工专用路线，不对外开放予一般公众或乘客付费乘搭。这条路线主要用于接载城巴车长及后勤员工上下班，常使用观光开篷巴士行驶而闻名，途经将军澳等住宅区时吸引巴士迷拍摄。

城巴招聘观光巴士车长 职位要求/薪金详情

最近，城巴正招募观光巴士车长，如果想体验坐开篷巴士返工，又热爱驾驶巴士人士，不妨尝试一下！

全职观光巴士车长：

  • 主要签到时间：上午10:00至下午12:00、晚上9:00至11:00
  • 主要签到及签收地点：中环或柴湾
  • 入职要求：
    1. 基本英文及普通话听说能力
    2. 持有巴士牌（10或17号）
    3. 有旅游巴相关的驾驶经验较佳
  • 薪金水平：全职月入可达$33,000*
  • 奖金：
    1. 新人迎新奖金$18,000
    2. 巴士牌奖金$10,000
  • 员工福利：
    1. 员工及家属免费乘车福利
    2. 有薪巴士路线训练
    3. 门诊医疗
    4. 住院保险
    5. 人寿及人身意外保险
    6. 完善家庭友善政策（包括全薪侍产假14日及全薪产假6个月）

*连同个人表现奖金；以平均每日11小时上班时间计算（视乎营运需要）

6月份巴士车长招聘日

1.港岛区

  • 日期：逢星期一、三、五（公众假期除外）
  • 地点：柴湾创富道8号5楼人才招聘中心
  • 时间：上午9:30至中午12:00、下午2:00至4:30

2.屯门

  • 日期：6月10日
  • 地点：屯门站巴士总站（50M号线车站旁）
  • 时间：上午10:00至下午4:00

文:RY

资料及图片来源:城巴、j1m.___.w0ng@Threads授权转载

延伸阅读：港人等小巴习惯挨轰？另类排队霸位法「有车就冲出嚟」 网民斥：就快唔使放个小巴站牌

 

 

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