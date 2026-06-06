台旅客游港震惊港人时薪低？慨叹难负担$70叉烧饭 港网民反驳：香港洗碗收入比台湾文职高

每个国家或地区的生活水平不同，为了保障市民生活，部分国家及地区均立法设有每小时最低工资。有台湾旅客早前来港时，对香港法定最低时薪为港币$43.1感到震惊，因换算后约为台币170元，比台湾法定最低工资台币196元更低，又慨叹港人薪金难以负担索价$70的叉烧饭。惟不少港人反驳楼主，指出香港洗碗工的收入，随时比台湾文职还要高。

台旅客游港震惊港人时薪低？慨叹难负担$70叉烧饭

法定最低工资是设定工资下限，以保障基层雇员。今年5月初，本港每小时最低工资由$42.1上调至$43.1。近日，有台湾旅客随公司员工旅行团来港旅游，走在街头时留意到告示，指雇主要遵从最低时薪，否则会受罚。告示列明香港最低时薪为$43.1，换算后约台币170元，感叹以此薪资水平，甚至难以负担香港一份索价约$70（约台币280元）的叉烧饭。他又分享，其公司兼职员工时薪为台币200元，而台北车站附近的叉烧饭大约台币150元，对港人「时薪不到170，一餐却要花280」的情况感到奇怪，直言外出旅游令他「有办法开眼界」。

港网民反驳：香港洗碗收入比台湾文职高

帖文引起网民热议，不少港人认为楼主目光短浅，认为政府虽设有法定最低工资，惟并不代表雇主以最低工资招聘人手，更分享本地招聘广告，指香港洗碗工及清洁工作时薪约$65，换算后约台币261元，比楼主公司的兼职员工时薪还要高，「香港连洗碗都比台湾文职人工高」。翻查香港月薪收入中位数约$21,200，反观台湾台币39,133元（约$9,728），显示两地薪资水平仍有显著差距。

此外，有网民认为楼主「用台湾眼界看香港」，解释香港不会用最低时薪请人，「但台湾普遍用最低时薪请人」，反指楼主公司的兼职员工的时薪仅比台湾法定最低时薪（台币196元）多出4块钱，「你竟还很自豪地说贵公司用台币200请人？」。至于楼主提到的$70叉烧饭，网民解释此为游客区定价，「一般市民吃烧味饭在住家附近，价钱差不多$35以下就有双拼饭，单拉再便宜几蚊」、「正常外带叉烧饭大概$25至$40，堂内用就$40、$50，有名气的$60+」、「其实一份叉烧饭在住宅区只需$30，即台币120元」。

香港最低工资采「一年一检」

​由今年5月1日起，香港法定最低工资水平由每小时$42.1调升至$43.1。根据《最低工资条例》，雇员不论是月薪、日薪、时薪、件薪、长工、临时工、全职或兼职等，也不论是否按《雇佣条例》的连续性合约受雇，均受法定最低工资的保障。法定最低工资不适用于留宿家庭佣工（不論他们的性别、种族及国籍）、《最低工资条例》订明的实习学员和工作经验学员，以及《雇佣条例》不适用的人士。

残疾雇员同样受法定最低工资的保障。《最低工资条例》提供特别安排，让残疾雇员选择进行生产能力的评估，厘定他们应获得不低于法定最低工资的薪酬，或收取按生产能力厘定的工资。选择特别安排的残疾雇员，其雇主须支付不低于按新法定最低工资水平和评定的生产能力水平计算的工资。最低工资委会员实行「一年一检」，政府预期下一个法定最低工资水平将于2027年5月1日生效。

文:RY

资料及图片来源:Threads、香港统计处