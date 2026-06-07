捞汁食饭=穷酸象征？连登仔嘲港人有钱仍难改习惯「好可悲」 反赞日本1饮食文化 网民：日本咪一样

碟头饭是香港茶餐厅必备的菜式，浓稠的茨汁更是当中的「灵魂」，深受不少港人欢迎。不过，近日有网民在连登讨论区以「觉唔觉食饭一定要捞汁系一个好低贱好可悲嘅穷X习惯」为题发文，形容「捞汁食饭」既穷酸又不健康，「就算揾到钱都改唔到呢种饮食习惯」，反赞日本的饮食文化及习惯较佳，引起网友留言讨论，有人表示碟头饭酱汁的确不健康，惟也有网友反驳「日本咪一样」！

捞汁食饭=穷酸象征？连登仔嘲港人有钱仍难改习惯 反赞日本1饮食文化

每个人有不同的用餐习惯，有人吃碟头饭时喜欢先把汁饭拌匀，让米饭都裹上饭汁一同进食；也有人习惯先𢳂起一勺饭，再沾酱汁进食。近日，有网民在连登讨论区发起讨论，认为食饭捞汁是「好低贱好可悲嘅穷X...」，指基层出身的港人自小开始光顾茶餐厅，形容「茶记最钟意就系整pat汁俾人捞饭食，好多人由细到食到大已经习惯咗」，更表示大多数人没有考虑到饭汁多油、多盐、多糖，对身体毫无益处，「食到个个大肚腩」。

与此同时，楼主大赞日本的饮食文化，认为他们习惯饭餸分离，「好少捞汁食」，评价香港人即使有钱后难改这用餐习惯，「内在仍然系一个穷酸毒X」。

网民反驳：日本咪一样

帖文引起网民热议，有网友搞笑回应，「鱼翅捞饭算唔算捞汁」；有网民认同食饭捞汁确实是不健康的习惯，「系一个坏习惯，啲汁好肥」、「一大pat油盐糖食落肚，命都短几年」、「仲要用个spoon了了了，了到亨亨声，每一粒饭整到唔系白色先开始食，个画面你明唔明有几讨厌」。

同时，有网民分析日本人其实也有类似食法，「丼饭系日本人汁捞饭嘅表表者，食锅物最后成碗饭倒入去整杂炊」、「日本人用蛋黄酱捞饭」、「人哋日本直头车落拉面个汤捞饭食」；在西方饮食文化中，亦不乏类似食法，如用面包沾酱汁食用，「食意粉食鱼食肉都会有汁，食完用面包蘸汁食到只碟干干净净」；有网民则认为只要不是食用过量无伤大雅，「唔健康系因为食过量姐」。

文:RY

资料及图片来源:lihkg