内地男惊叹香港独有整洁感？列5点观察维持城市干净景色 网民神解答全因无1物：就好很多吧！

香港生活节奏急促，讲求效率，不过同时注重生活细节与秩序。一位内地男来港时观察到香港独有一种「整洁感」，更列出5种特点以维持城市干净景色，震惊「为甚么香港看起来干净整洁？」。帖文引起网民热议，认为主因出于路上没有1物，令整个环境相当整洁：「这就好很多吧！」

内地男惊叹香港独有整洁感？列5点观察维持城市干净景色

香港不乏旅游景点及美食，常吸引不少旅客选择来港旅游。近日，有内地男来港旅游后，从街道市容上观察到香港独有一种「整洁感」，更震惊「为甚么香港看起来干净整洁？」。楼主留意到香港有5大特点显出城市干净景色，车辆于绿灯后如没有移动，便会被按喇叭提醒，较少挤塞道路；街道路口没有设置太多斑马线，大多行人会绕行或透过隧道移动。楼主听说过开发楼盘选址会考虑保护环境，街上还有各式各样广告招牌，更表示街道上没有乱停乱放的电动车或广告架，「对行人友好」。

网民神解答全因无1物：就好很多吧！

帖文引起网民热议，大多网民认为香港行人路上没有电动单车或电瓶车乱窜，自然观感上更有秩序，「没有电单车周围乱开就好很多吧」、「没有电动车就不会杂乱无章，行车有秩序太多了！」、「人行道只行人，没有电瓶车或共享单车」。有网民认为街道清洁与港人遵守规则及为人著想特质有关，「不随地吐痰及扔、没有乱泊车」；也有网友大赞香港注意街道清洁，「他们打扫衞生真的很仔细，以前住了6天，有3天出门都看到有大卡车装著清洁设备打扫地面衞生」。

不少网友同时解释乱扔垃圾会被罚款，带有一定阻吓性，故此街道上也较为干净，「乱抛垃圾罚$3000喔，真黔那种，换哪哪不干净整洁」、「罚款罚出『高素质』」。

食环署与承办商定期清洁街道

根据食物环境衞生署网页显示，香港街道由食环署与洁净服务承办商，共约13,000名洁净组员负责本港清洁及提供洁净服务，包括清扫街道、收集垃圾及其他清洁服务。所有街道每天由清洁工人最少清扫一次，主要商业区及旅游地点的街道，平均每天清扫4天，行人众多的地区更每天清扫街道达8次。

除了人手清扫街道外，食环署洁净服务承办商使用11辆机动扫街车以清扫公路、天桥及道路与中央分隔栏。此外，食环署及洁净服务承办商共备有80辆洗街车不分昼夜地工作，清洗街道，街道清洗的次数会因应地区而调整，由有需要才清洗至每天清洗不等。

文：RY

资料及图片来源：小红书