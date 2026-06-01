李居明-有运人的共通密码 马年马月揭九运玄机｜李居明大师会客室

有读者问：「目前全世界有四个人最受瞩目：特朗普、习主席、Elon Musk，还有黄仁勋。Elon Musk是全世界最有钱的，特朗普更不用说，四个人点解在这几年可以叱咤风云呢？」

这个问题问得正是时候，这个星期五6月5日开始进入马年马月，也就是今年最多火的日子。刚才所举例的四位全世界最有运的人，他们的八字都有一个共通点，全部生于夏天而且非常火热。在一个火年火月之下这四位注目的人物到底会发生甚么事？我们拭目以待。

九运不怕火多

原来由2024年开始进入九运之后，跟以前是大不同了。只要你的八字里面有「九紫离火」式那么多火，你都会在世界上叱咤风云。也是代表各位读者，你的八字多火，都有一种倾向，可以在各行各业中叱咤风云。

当然会不会撞板？撞板的意思是火年火月来，四位这么厉害的人，在这段时间有无运行？有甚么行为？你就可预测在九运，火多的人是不怕火？越多火越好？还是真的会有些问题！但可以肯定的是，四个都是火多的人，他们是同病相怜，不可以互补不足，容易有争执。

特朗普、习主席、Elon Musk，还有黄仁勋，他们的八字都有一个共通点，全部生于夏天而且非常火热。

江美仪参与主持《潮爆开运王》电台节目已达十周年500集，迎来大老倌盖鸣晖（后排中）、新一代人气花旦梁心怡（后排左），两位将会演出《蝶海情僧》，下周四、五在西九公演两场。

金色领带与吸金密码

中国生于10月1日酉月金多。特朗普得不到格陵兰，和中国和好，其实是有吸金的好处，对他有利。最近，我留意他除了礼仪上要戴红领带之外，有戴金色、浅紫色的，是符合他的五行用神。

反之，我发现世界上出事的人全都是生于冬天，或水多的。即是在九运中，八字有很多水的话，都大多数「冇运行」。据我所知，某些遇上牢狱之灾的人都有问题或者发生事，他们的八字真的无火，非常危险。作为术家，冷眼旁观看到这种现象。

视后车太马运传奇

在九运，普遍来说有火多的人比较好运。比如与我合作十年、五百集《潮爆开运王》的主持江美仪，她本身的八字行火运，她演「车太」而荣获视后。「车」是火，「太」字是「大」的意思，所以「车太」即大车。她走马运便脱胎换骨。最近她的电视节目都很成功。她告诉我，以前她经常被人针对，入了今年火年火月，网络上对她的形象和反应都非常正面，所以运一来就会变天。

所以，我们一起来做个重要的八字实验吧。留意6月份之后，这四位国际重要人物，火多月份出世的人面对火年火月到底会有甚么事发生？如何他们不但没事，反而更加好运的话，这是否代表九运之后，不但止有火运的人行运，而且还可以食辣兼喝红酒，不怕多些红衫呢？大家在学八字的同时，又学习如何通过八字改进自己的生活。

最后召集！《新光当代戏剧节》本周六6月6日《粤剧灵》于新光黄埔公映，接着三套精选粤剧《金玉观世音》、《蝶海情僧》及《粤剧特朗普5.0》于西九开锣！