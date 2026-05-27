雪柜胶边发霉或食菌落肚？日本专家教用家居必备1物清洁 4步轻松安全除霉菌 附5招预防方法

雪柜是大部分家庭日常经常使用的家电，如未有定期清洁，雪柜容易因受潮而令霉菌积存于门口胶边，甚至依附于食物、蔬果或剩菜上，随时不知不觉食菌落肚！日本专家穂苅英树教路，原来只需使用一样家居必备物品，即可以4步轻松安全去除霉菌，同时提醒用家可以5招方法，预防雪柜发霉，即睇下文。

雪柜胶边发霉点算好？日本专家教用家居1物清洁 4步轻松安全除霉菌

雪柜发霉随时会影响人体健康，台湾内科医生蔡丰乔于网上分享，表示霉菌多生长于潮湿及温暖的地方，其孢子于空气中飘浮并可依附于各种东西上。当雪柜胶边出现黑斑即已有霉菌，而当霉菌为肉眼可见时，则代表严重污染并且蔓延到空气中。每次开关雪柜时，霉菌孢子会随气流进入雪柜，附于各种食物、蔬果或剩菜上。

雪柜胶边单靠擦拭或难以彻底清洁，日本专家穂苅英树教路，原来只需使用牙膏就可以清除雪柜胶边霉菌。牙膏主要由研磨剂和发泡剂组成，研磨较果较强的牙膏添加杀菌剂；主打预防口臭的牙膏亦可消除霉味，再加上牙膏成份温和，比强效漂白水或含氯除霉剂，更适合用来清洁食品储存设备。

雪柜胶边清洁步骤：

清洁前，只需准备牙膏、牙刷、海绵或湿抹布，然后根据以下方法即可快速清洁雪柜胶边：

涂抹牙膏：将牙膏挤到牙刷上，份量与平常刷牙相约即可，随后均匀涂抹于胶边发霉变黑的地方 静置数分钟：让牙膏于发霉处停留约5至10分钟 轻柔刷洗：利用牙刷轻轻沿著胶边刷洗缝隙，霉斑会开始慢慢脱落 清洁：以干净的湿抹布或海绵将牙膏及水份擦拭干净

此外，穂苅英树补充，牙膏除有助清除霉菌，清洁以下空间及物品亦能发挥一定效果，包括：

清除煮食炉底部的焦黑 去除茶杯上的茶垢 为处理完重口味食材(如鱼、蒜等）的砧板去味消臭 衣领或袖口去污 抛光变黑银饰 运动鞋的脏污清洁 镜子去污与防雾

5大预防雪柜胶边发霉方法

其实当肉眼可见到黑色的霉斑时，已代表霉菌已产生及存在了一段昤间，甚至有机会污染食物。想预防雪柜出现发霉情，日常能利用以下5大方法：

勿经常开关雪柜门：每次开关雪柜时，也会导致雪柜温度提高，增加霉菌滋生风险 定期清洁雪柜：每两周用75%酒精湿纸巾擦拭胶边，去除肉眼看不见的霉菌孢子 快过期食物放近雪柜门：把即将过期的食物放近雪柜门，并于24小时内食用，预防食物于角落腐化变质 控制雪柜内部存放量：雪柜整体存放量不应超过7成，确保冷气流畅循环，维持低温环境 保持胶边干燥：如不小心弄湿胶边要马上擦干，清洁后风干后才关上雪柜门

文:RY

资料及图片来源:Moldpedia、肝基会、くらしのマーケット