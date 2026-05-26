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外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金

生活百科
更新时间：16:54 2026-05-26 HKT
发布时间：16:54 2026-05-26 HKT

每当结束海外旅行回港，不少旅客的银包总会剩下大量外币散纸，前往传统银行或找换店重新兑换往往费时失事。近日，找换店「2xchange」就在港铁站推出一部即时兑换机，主打「零手续费」将12种外币直接兑换为港币现金！无论是热门的日元、韩币，还是欧元、美金，只需短短几分钟便能即时套现港币现金。 

解决剩余外币烦恼！旺角东、沙田、红磡港铁站设2xchange兑换机随时换

相信许多热爱旅游的香港人，家中都积存了来自日本、台湾或欧洲等地的零碎货币。2xchange将自动化的即时外币兑换机引进旺角东、沙田、红磡港铁站，市民只需顺道经过指定的港铁站出口，便能轻松使用，即可将外国货币转换成实用的港币现金。

支援人民币、日圆等12种热门货币  

2xchange的自动找换机现时支援高达12种热门地区的货币，全面覆盖港人最常前往的旅游目的地。无论是深受港人喜爱的人民币、日元、台币、韩币、泰币，还是欧美长线游常用的美金、英镑、欧元、澳元及加拿大元，皆可一机处理。值得留意的是，汇率为独立计算，与2xchange实体门市或2xchange手机应用程式（App）所提供的汇率有所不同。 

港铁站即时兑换机分布地点：

  • 旺角东站： B出口
  • 沙田站： A出口（出闸后转右即可看见）
  • 红磡站： A1出口（往香港理工大学方向）
  • 支援兑换之12种货币：
    • 日元 (JPY)、美金 (USD)、欧元 (EUR)、台币 (TWD)
    • 泰币 (THB)、澳元 (AUD)、韩币 (KRW)、英镑 (GBP)
    • 新加坡币 (SGD)、加拿大元 (CAD)、人民币 (RMB)、马来西亚币 (MYR)
  • 尖沙咀实体门市详情：
    • 地址： 尖沙咀 iSQUARE 国际广场 MTR层 Shop 03B（前往方法：尖沙咀港铁站H出口转左即达）

资料来源：2xchange.hk

延伸阅读：港铁站5大隐藏服务攻略！免费打印+指示导航点 充电/还书都做到 附车站+服务位置

 

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