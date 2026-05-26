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搬屋行楼梯收费贵属正常？搬屋公司亲解原因：「每一滴汗都系血汗钱」 附消委会收费攻略

生活百科
更新时间：13:23 2026-05-26 HKT
发布时间：13:23 2026-05-26 HKT

聘请搬屋公司搬屋，如住处或附近需要行楼梯，有机会需收取额外费用，惟有不少港人因不了解收费准则而害怕「中伏」」。近日，有搬屋公司于社交平台发文，利用一张相片解释行楼梯需额外收费的原因，形容工人「流嘅每一滴汗都系血汗钱」。消委会以往亦曾就搬屋公司收费进行调查，说明搬屋行楼梯收费的比例，详情即看下文！

搬屋行楼梯收费贵属正常？搬屋公司亲解原因：「每一滴汗都系血汗钱」 

有搬屋公司日前于Threads发文，称「睇到有人问搬屋要行楼梯收好贵，惊自己做水鱼」，因此决定以一张相片解收费背后的原因，「坦白讲，睇完呢张相，就明白点解行楼梯一定贵少少 。」

据帖文显示，两名搬屋工人行楼梯搬运家具时大多只有「两个人、一条带」，而「孭住嘅重量随时过百磅」，同时解释工人的工作风险，「行呢啲窄楼梯，唔单止要够力，个 Core唔够劲、底盘唔够稳，一叉错脚就真系连人带家私一齐跌落去」。搬屋公司又指，如遇到酷热天气，搬屋工人的工作会更加艰巨，「师傅流嘅每一滴汗都系血汗钱」。

不少网民对搬屋公司收取行楼梯的额外费用表示理解，纷纷向搬屋工人们致敬，「真系要搬开专业既（嘅）先做到」、「基本唔太离谱都唔讲价」、「岩岩（啱啱）搬村屋，见到师傅个个每次几箱用背直上，我自己一箱都拎唔起，真心respect（尊重）」。

消委会调查搬屋公司收费 楼梯搬运费普遍为总额15%至20%

消费者委员会（消委会）曾于2024年就搬屋公司收费进行调查，并就搬运时上落楼梯的收费进行整合。在有提供「按件收费」服务的6间公司中，「一般物件楼梯搬运费」都以「每层」计算（每层有15至20级），收取费用为搬屋收费总额的15%至20%，而其中一间的收费则为收费总额的30%。消委会奉劝消费者，在比较不同搬屋公司的服务收费时，不应只比较基本收费，亦要考虑会计算其他可能衍生的额外收费。

文：TF

资料及图片来源：skyhalldelivery@Threads、消费者委员会

延伸阅读：租客狂呻业主临完约大幅加租 不满「明明准时交租又企理」 引网民共鸣：就系睇死你唔会搬！

 

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