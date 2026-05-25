狗只入食肆｜毛孩舒适 操作便利 宠物车入手指南

食环署由即日至6月8日期间，正式接受食肆提交「准许狗只进入」的申请，预计7月起正式容许狗只进入获批食肆，主人携同狗只出行时，多会带备宠物车或宠物篮，既要操作便利，亦要毛孩舒适，究竟宠主应如何选购？

文︰Angel 图︰何健勇

狗仔Model︰Nara

宠物车︰宜带宠物亲身试坐

专售宠物用品的Jakewell，主攻多个高级品牌的宠物车及宠物篮，Jakewell公关及传讯总监杨淑君（Larissa ）指出，挑选宠物车需要兼顾毛孩舒适度与主人操作便利性。她提到︰「由于预计7月起正式容许狗只进入获批食肆，最近的确多了主人查询宠物车事宜，其实㨂选宠物车最关键是载重与空间，但谨记不要只看载重量，例如宠物车标示载重15公斤，但空间可能放不下长型犬，如哥基、腊肠狗。所以我鼓励主人带同犬只亲身去试，让毛孩坐、趴、躺，直接测量哪款宠物车适合狗仔。」

此外，要考虑使用场景，例如居住的屋苑有闸门，建议选择轻量、一键折叠的四轮宠物车，方便进出闸门或电梯。又例如主人会经过崎岖路面，建议选择大轮胎宠物车，因为避震与操控性较佳，推在草地、碎石路或颠簸的人行道上更省力。

宠物车︰经撞击测试增安全

巿面上宠物车品牌众多，怎样选择安全性较高、质料较优质的车款呢？Larissa指出︰「有些宠物车内建双段速风扇，即使夏天乘坐亦可以保持凉爽通风，座舱采用婴童等级ISOFIX安装设计，速稳固安装，而且经撞击测试，安全性会更加高，对主人来说，一键式安装跟拆卸设计，非常方便。 」至于宠物车物料亦讲究，Larissa指出，不少专业品牌会采用天然阻燃织品原料，不含化学阻燃剂，并有防刮耐磨面料设计，而高透气网布提升空气循环，主人可以根据这些指标来选购。

另外，如果主人平时会经常带毛孩坐车，其实安全带都非常重要，可以固定位置，提升乘车安全性之余，毛孩活动时都会比较舒服。

一体式Vs分离式 宠物车

宠物车的车款又分为一体式及分离式两种设计，一体式推车即是车身与座舱无法拆分，优点是通常结构较稳固、收折后体积较小。分离式推车，即座舱可以单独拆卸下来当作汽车安全座椅或宠物提篮，非常适合经常开车带毛孩出远门，或需要频繁进出宠物友善餐厅的饲主。猫咪与生性胆小的狗狗需要隐密性高、能拉上网罩的车款；外向、喜欢看风景的狗狗则适合前方有低矮网窗或能全开的车款。

Tavo Shell 宠物安抚摇椅 $2,880（售卖点︰Jakewell）

Shell 以海洋贝壳为设计灵感，创造出如海浪轻轻摇摆的柔和动感，搭配柔软绒毛垫，让狗仔坐得舒适。

Tavo - Dupree II 双提带宠物篮 $2,480（售卖点︰Jakewell）

选用防晒抗 UPF50+ 织料制成，给毛宝贝最顶级的贴心保护，并采用具有天然阻燃性的织品原料。

Tavo Crispin 宠物旅行箱 $4,480（售卖点︰Jakewell）

经过安全冲击测试，并配有整合式锁扣，可牢固锁定在汽车座椅上，可折叠收纳，轻松便捷。

Tavo Maeve iso wind 6X 3-in-1宠物车组合（汽车座椅$4,480、车架$3,280）（售卖点︰Jakewell）

经撞击测试的 Maeve iso Wind 宠物风扇汽座，搭载 ISOFIX 装置与风扇装置，座舱可无缝结合，转换为宠物推车模式。

Thule Cappy 狗车用安全带 各$780（售卖点︰Jakewell）

通过碰撞测试并获得认证，此安全带能将爱犬固定于座椅上，有效减少向前冲力。

Wonderfold Bella 宠物推车 $2,080（售卖点︰Jakewell）

可单手自动折叠，让外出变得轻松便捷，配备两条内部安全系绳，可牢固连接宠物胸背带。

查询︰www.jakewell.com.hk

贴心增设 宠物设施

近年不少商场都推出宠物友善计划，除可让宠物进入商场，更有宠物车借用服务，例如位于黄竹坑的THE SOUTHSIDE，最近全新升级场内所有可借用宠物车配置，加设随车夹式小风扇，让毛孩在夏日亦能保持清爽自在。此外，商场亦提供一系列贴心猫狗友善设施，包括室内猫狗乐园、猫狗友善家庭洗手间等。

位于黄竹坑的THE SOUTHSIDE，最近全新升级场内所有可借用宠物车配置，加设随车夹式小风扇。

商场亦提供一系列贴心猫狗友善设施。

猫狗专用厕所及便便收集处，设有基本卫生用品，方便主人及猫狗使用。

商场提供一系列贴心猫狗友善设施，包括室内猫狗乐园。

查询︰www.thesouthside.com.hk