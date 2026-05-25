租客狂呻业主临完约大幅加租 不满「明明准时交租又企理」 引网民共鸣：就系睇死你唔会搬！

在寸金尺土的香港，租屋一族往往面临租金浮动的压力。近日，一名租客发文大呻，指自己租住单位3年，每月准时交租并保持单位企理，惟业主临近约满时突然大幅加租，令事主感到既无奈又愤怒。经历引起网民广泛共鸣，不少人分享类似遭遇，直指业主「就系睇死你唔会搬」。

租客狂呻业主临完约大幅加租 不满「明明准时交租又企理」

近日，一名租客发文大呻，指自己租住单位3年，每月准时交租并保持单位企理，惟业主临近约满时突然大幅加租，令事主感到既无奈又愤怒。（图片来源：Threads）

事缘，有网民在Threads上分享租屋不快经历，透露自己在承租现居单位3年，期间一直保持良好的居住习惯，不仅每月准时交租，单位内部亦维持得非常整洁。然而，在「死约」即将完结之时，却收到业主大幅加租的通知，令事主难以接受，他指自己虽然不反对合理的调整，但无法接受加幅「差唔多10%」，此外，事主指出该物业的条件与市价脱节，质疑「点解业主会觉得楼龄52年单幢式租值跟楼龄30年屋苑去比？」遂发文向网民大吐苦水。

网民共鸣：就系睇死你唔会搬！

经历引起网民广泛共鸣，有留言指业主「买你怕烦唔搬」，令租客只可以「硬食」加租：「我之前𠮶度系年年都加租㗎，最后加到30%，佢就系睇死我唔会搬」、「如果佢唔加你，觉得自己蚀抵咗畀你。」亦有网民指出，业主寻找新租客成本高昂：「如果真空期大过一个月佢就蚀晒，你嗌搬佢仲惊过你。」有人提议尝试还价：「正常业主出租都系求安稳收租，换租客大家都麻烦。」

有不少人则分享类似遭遇：「我以前个业主仲狼死，唔系加租咁简单，佢知道我好中意间屋，租约就到期就同我地讲『间屋我打算卖』……我哋搬走后，间屋卖咗两年都卖唔出，不停减价，最后减到要蚀卖，但都无人买。丢空两年后，业主放弃出售，以低过市价嘅租金再次租俾人。」、「做人真系唔好咁贪心」、「难得遇到好租客，系要逼人走。」

不过，有人认为业主加租或是视乎「现时市值租金」，楼主则回复「上网揾过晒成交同埋放盘都冇，市场冇呢个价。」

来源：Threads