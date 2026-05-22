房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」

房屋署近年积极打击滥用公屋资源，派遣职员上门例行「家访」，是房署核实单位住用情况的方法之一。近日，一名居住于屯门的公屋住户就在晚上经历了一场「房署家访」突击巡查，令他惊叹「证明依家都查得好严」！

屯门公屋住户遇房署家访 「住十几年准时交租一样照查」

有屯门安定邨居民在网上分享房署突击巡查细节。 （网上图片）

有网民在社交平台 Facebook 的「公屋讨论区」群组内分享，讲述其居住十多年的公屋单位首次遭遇房屋署的突击巡查。根据事主的描述，他居住于屯门安定邨十多年，一直准时交租，且「每月每季水电咁多年都正常使用量」，但依然成为了被抽查的对象。

事主详细公开了巡查的具体细节与职员对话，事发于当晚 8 时 30 分，房屋署主任在一名穿著制服的保安陪同下前来拍门。事主形容当时职员「净查户主本人（我）身份证核对就走」，令事主对过程之简短感到意外。

公屋巡查过程细节 职员没有入屋？

面对如此迅速且没有入屋的查核过程，事主当刻不禁惊讶地问：「吓，就咁咋….」而房署主任则回应指：「系呀⋯⋯ 确认睇吓户主喺唔喺度住！」事主指职员并没有入屋，只在门口对资料。他观察到职员手上拿著印有资料的名单核对全名，推断「佢哋应该有特定边日查边间」，并表示职员若「今日揾唔到都会再嚟」。

事主对巡查安排表示理解，认为时间尚算合理：「起码正常返工时间嘅都收咗工」，但也因为这次经历而感叹：「不过证明依家都查得好严。」

网民热议：一至日朝七晚十一都有机会

事主的帖文一出，随即引发大量公屋居民留言。不少网民表示家访时间难以捉摸，有人指「一至日朝七晚十一都有机会」，更有网民透露曾于「夜晚10点几」、「夜晚11点」甚至「凌晨」时分遇过房署拍门。对于巡查频率，有独居网民表示「单人！住𠮶度6-9个月查一次」，亦有人指「一年多啲就查，仲话两年查一次」。

除了时间与频率，网民亦关注房署职员的拍门方式。有网民指出，为保障私隐及避免投诉，职员通常不会直呼住户姓名，而是「大大力拍门，房署5xx有冇人」，笑言「由你入住果刻开始，你已无姓无名！房署只会称呼你X17，X69」。此外，有部分网民对夜间巡查表示忧虑，直言「如果瞓著咗，畀佢拍门嘈醒，应该会好躁」；同时也有人质疑，若职员如事主所述般「净系对身份证，唔入屋睇」，可能会出现漏网之鱼，因为「有人死都唔开，因为养狗或者屋企违规装修原因」，认为单凭门外核对未必能全面反映单位的真实居住情况。

房署公屋例行家访 简化调查系统

房署由 2008 年起进行公屋家访调查。（图片来源：房委会FB）

根据房屋署的官方资料，进行例行家访是其管理公屋的恒常机制之一。为确保房屋资源得以妥善运用及合理分配，房署自 2008 年起已引进一项简化的家访调查系统，授权职员根据《房屋条例》第 22 条的规定进行例行家访，以打击滥用公屋的行为。

在家访期间，职员会使用行动装置，并要求住户出示身份证明文件以核对户籍资料。房署强调，若住户的家庭状况有所变更（如结婚、迁出等），应即场通知职员。此外，职员亦会利用家访的机会，视察单位有否被不正常使用，确保资源没有被滥用。

资料来源：公屋讨论区＠facebook、房屋署





