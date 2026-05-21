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殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请

生活百科
更新时间：17:23 2026-05-21 HKT
发布时间：17:23 2026-05-21 HKT

求职市场竞争激烈，一份薪酬优厚且条件亲民的招聘广告往往能吸引大众目光。华人永远坟场管理委员会（华永会）近日释出「坟场主管」一职，以高达$35,080的月薪及优厚的假期福利作招徕，瞬即吸引不少求职者的目光。

华永会招聘坟场主管 处理下葬/捡骨/骨灰安置

华人永远坟场管理委员会近日公开招聘坟场主管。 （资料图片）
华人永远坟场管理委员会近日公开招聘坟场主管。 （资料图片）

华永会于近日公开招聘坟场主管，以负责管理及监督坟场的各项设施与服务。该职位的主要职责为「协助高级主管监督坟场日常运作与管理」、「监察注册石匠表现」以及「监督坟场内活动」，当中包括处理下葬、捡骨及骨灰安置等事宜。在入职要求方面，应征者只需符合会考或文凭试五科合格（包括中、英、数），具备至少5年工作经验就可申请。当中具备管理或物业管理经验者、以及持有驾驶执照者，可获优先考虑。

坟场主管 （Supervisor）职位详情摘要：

  • 薪酬福利：
    月薪 $35,080，另有约满酬金；提供 14-18 天年假、员工及家属医疗保险、培训津贴等
     
  • 工作时间：
    - 上午 9:00 至下午 5:00；
    - 每两周 3 天休息日（需轮班），须于星期日及公众假期工作
     
  • 主要职责：
    - 协助高级主管监督坟场日常运作与管理
    - 监察注册石匠表现
    - 监督坟场内活动（如下葬、捡骨、骨灰安置等）
    - 巡逻及汇报突发事件
    - 处理客⼾查询与投诉等
     
  • 入职要求：
    - 会考 (HKCEE) 或文凭试 (HKDSEE) 5科合格/第2级或以上（包括中文、英文及数学）
    - 具备至少 5 年工作经验（有管理经验者优先）
    - 具备物业管理经验、持有 1 及 2 类驾驶执照者优先
    - 经验较少者可获考虑聘为助理主管
     
  • 截止申请日期：
    2026年5月28日

 

 


有意应征的求职者，需于华永会官方网站下载并填妥职位申请表（按此）。申请表连同详细履历可透过电邮发送至 [email protected]，或以邮递方式寄至香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦34楼「华人永远坟场管理委员会 人力资源及行政部」。申请人必须于信封面或电邮主旨注明所申请之职位。

 

资料来源：华人永远坟场管理委员会


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