GU感谢节5月22日强势开锣！40款夏日单品$99两件起 满额即送抗UV雨伞

万众期待的「GU感谢节」即将于2026年5月22日起一连十日盛大举行，带来超过40款夏日单品激减优惠，当中指定人气女装T恤更享自由组合价HK$99两件，绝对是全方位入手夏日新装、打造清爽造型的最佳时机！

夏日必备时尚单品激减 男女装短裤及人气T恤任搭

迎接炎炎夏日，当然要为日常衣柜添置清爽透气的平价服饰新装。是次GU感谢节诚意推出多项震撼折扣，让大众以最实惠的价钱配搭出百变的夏日穿搭。当中最受瞩目的必定是指定男女装短裤系列，包括近年街头大热的复古Jorts膝下短裤，以及户外实用性极高的尼龙多口袋短裤。顾客现可以自由组合价HK$199任选两条（原价为每条HK$149），轻松展现个性化街头型格风。

此外，多款百搭易衬的指定女装T恤亦只需HK$99即可带走两件，性价比极高；而男装热卖的BOXY T恤更以破底价HK$59发售（原价HK$99），其剪裁宽松舒适，透气度高，是日常休闲穿搭的必备单品。至于女士们钟爱的Tunic裙摆上衣系列亦同步减至HK$79起，轻易为夏日约会穿出优雅甜美气质。

丰富礼遇与会员抽奖 满额送实用防UV雨伞及精致袜子

除了衣物减价活动，品牌更为广大顾客准备了多重购物礼遇。活动期间，顾客无论于全线实体门市还是透过GU官方网络旗舰店进行单次购物，净额满HK$400即可获赠具备UPF 50+防紫外线机能的轻便晴雨折叠伞一把（备有蓝色及米色，颜色随机派发），无论晴天防晒或雨天挡雨皆非常实用。

家长们亦不容错过专属的亲子限定优惠。于5月22日至5月25日期间，前往太古城店、奥海城店或即将开幕的启德零售馆店，消费满HK$300并当中包含至少一件童装产品，即可参与扭蛋机游戏一次，免费赢取指定时尚舒适袜子一对。同时，会员只要于官方网店留下真实试穿评价并填写登记表，即有机会免费获赠价值HK$149的男女装Jorts膝下短裤（名额100个）。

GU感谢节优惠详情

优惠日期 ：2026年5月22日至5月31日（一连10天）

适用地点 ：香港全线实体门店及官方网络旗舰店 >>按此<<

精选优惠详情 ： 指定男女装短裤（人气Jorts、尼龙多口袋短裤）：组合价 HK$199／两条（原价HK$149/条） 指定女装 T 恤：组合价 HK$99／两件（原价HK$59/件） 指定男装 BOXY T恤：特价 HK$59／件（原价HK$99/件） 女装热卖 Tunic 裙摆上衣系列：激减低至 HK$79

满额赠品 ：单次购物净额满 HK$400，即送UPF 50+轻便晴雨折叠伞（颜色随机，数量有限，送完即止）。

亲子专享礼遇 ：5月22日至25日于太古城店、奥海城店或启德零售馆店消费满 HK$300（需含至少一件童装），即送扭蛋机机会一次，可获赠指定袜子。

会员独家大抽奖：于网店发表真实评价并完成登记，有机会赢取价值 HK$149 男女装 Jorts（名额共100位）。

(注：以上优惠受相关条款及细则约束，产品及礼品数量有限，售/送完即止。)





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