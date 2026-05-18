医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call

医管局公立医院电话显示号码｜1828｜近年电话骗案频生，许多长者及市民为了防范受骗，习惯拒接「2」字头或「3」字头的陌生号码来电，但过去就曾有市民因此而差点错过医院的紧急通知。医院管理局（医管局）于今日（18日）宣布，为方便市民识别，将于下周二（5月26日）开始分阶段启用统一编配的特别来电显示号码。日后凡由医管局打出的电话，其来电显示将划一以「18285」或「18286」作为起首。

医管局新政！公立医院号码统一「18285」及「18286」字头防诈骗 接听来电更安心

医管局现正陆续将公立医院的「电话显示号码」全面统一化。日后，当医院致电给您时，手机萤幕上显示的号码将会统一以「1828」开首，后面再跟随三个数字。这项改变，让各位街坊一眼就能认出是公立医院的来电，不用再担心是推销或诈骗，也不怕因为拒接而错过来电！全新的来电显示号码均为七位数字，医管局旗下不同的运作单位，包括各区公立医院、家庭医学诊所、专科门诊诊所、医疗机构以至总办事处，将获发介乎「1828 500」至「1828 599」，或「1828 600」至「1828 699」之间的号码。整个转换程序预计将于六月底落实完成。

助辨识医管局来电 防漏接紧急联络

医管局发言人解释，改用「18285」或「18286」字头的来电显示后，大众能更轻易辨认出医管局的电话。这项改动有助降低市民因提防电话骗案或推广电话，而拒接陌生来电的情况，从而避免错失由急症室或病房打出的紧急联络。当局建议经常就诊于公立医院的市民，预先将上述新号码纪录于手机的通讯录中，以防因误会而漏接电话。

发言人亦补充，鉴于转用号码的安排会分阶段推行，不同运作机构的落实时间会有差异，故市民在接听公营医疗机构的电话时，仍应谨慎确认对方身分。正常情况下，医管局员工会亲身致电，并会提供相应资讯来核实市民身分。当局强调，大众切勿向身分不明的来电者提供任何个人私隐资料；倘若怀疑自己接获诈骗电话，理应立即向警方寻求协助。

新号码仅作来电显示 回拨只设录音提示

今次的新政策只是「统一电话显示的号码」，以方便大家辨识，而医院所有对外的热线电话号码均维持不变。如需要主动致电医院查询，依然是拨打原有的医院电话号码。

另一方面，因应实际运作情况，部分单位仍会保留少数直线电话及手提电话作联络之用，这类电话的来电显示将不会带有「18285」或「18286」的字头。



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