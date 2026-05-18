李居明-「蝴蝶送行」别新光 神奇妙事话情僧｜李居明大师会客室

一位追看新光粤剧十二年的老戏迷告诉我，《蝶海情僧》是他的最爱，每次看都如痴如醉，百看不厌，香港、澳门，甚至跟随观剧团远赴日本、新加坡追看。最厉害的是，此剧曾荣登北京梅兰芳大剧院，写下与京剧版和越剧版演员同台演出的戏曲界创举。所以，《蝶海情僧》只要你看过一次，往后的每一次公演，你都会成为座上客！

「蝴蝶送行」新光告别

看过《蝶海情僧》的观众都知道，剧中最悲慽动容的一幕，就是讲主角真如因宫廷政变，由皇子被贬僧人，离别之际，唯有一只蝴蝶飞来与真如道别。当新光要离别拆卸的时候，一只貌似蝴蝶的豹尺蛾，居然也飞来向新光作最后的致敬，这恰好呼应了《蝶海情僧》中主角离别时只有「蝴蝶送行」的经典桥段，被视为对这座殿堂的特殊告别。你说这是巧合吗？这是新光的护法给我们的一种暗示，《蝶海情僧》新光戏院在冥冥之中有不可思议的缘份。

这次《蝶海情僧》西九演出有了全新组合，由资深老倌盖鸣晖（左）带领年轻红伶梁心怡（右），势必擦出火花。

误吃人肉这场戏非常突破深藏人生哲理。

撞船与灯光失控事件

很多人看了《粤剧灵》，才知道《蝶海情僧》舞台背后竟然有这么多灵异故事，关乎人鬼神三界，真的不简单！

《蝶海情僧》在2011年2月首晚演出时，就发生不为人知的灵异故事。有场戏有只道剧船从后台驶出来时，竟意外撞到台口，全场灯光瞬间失控。中场休息那半小时抢救不成，舞台监督跟我说「下半场取消吧！」我灵机一触即刻上香，念经，幸好都回复正常。那一刻我感应到，这出戏连神明都在欣赏。

舞台监督回忆到，盖鸣晖演到真如误吃人肉那段戏，突然后台二楼非常吵，马上去看，一个人影也没有！那些看不见的「观众」，或许正是被《蝶海情僧》的震撼剧情所打动。

灵异故事接二连三

在北京演出时，又发生一件很奇妙的事件。盖鸣晖被邀请去北京「正乙祠」古舞台演出，此地是京剧大师梅兰芳生前经常登台之地，这里有一座梅兰芳的蜡像。盖鸣晖见到蜡像感觉好亲切，于是鞠躬并跪下。令人震惊的是，随行的摄影师在镜头中，竟清晰地捕捉到蜡像的左眼「眨」了一下！这段珍贵且灵异的画面，我们毫无保留地收录在了电影《粤剧灵》中。

更玄妙的是姓名的巧合。盖鸣晖的原名叫「李丽芬」，原来梅兰芳有一弟子名李丽，是著名演员，曾演出过《欢乐年年》。盖鸣晖不一定是李丽的转世，但可能是梅兰芳的一位弟子。盖鸣晖能有今天的艺术成就，宿世缘份匪浅。

而到日本演出时，女主角在台上演出时，整个头套竟然直接掉落在了地上！这种「甩头」的疏忽，在专业粤剧演出中几乎不可能发生，因此将其视为灵异现象之一。

今年六月「新光当代戏剧节」不但精选了粤剧戏宝《金玉观世音》、《蝶海情僧》及《粤剧特朗普5.0》，更有电影《粤剧灵》上映，献给香港观众！请大家来参与这次文化盛事。