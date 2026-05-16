李居明-爆笑演绎「街市菜苗」 江欣燕踩过界演粤剧｜李居明大师会客室

当今哪出神剧最能吸引年轻人买飞入场？答案肯定是《粤剧特朗普》！到了4.0和5.0版本，观众除了继续朝圣「特朗普」，更新增了一大必看亮点，扮嘢天后江欣燕（欣欣）化身「街市菜苗」，大开金口唱粤曲！

这次大玩跨界演出，我要特别感谢欣欣的加盟，这对粤剧界是一次全新尝试，无论在票房还是拓展观众群上都取得了巨大成功。平时甚少看戏曲的年轻人与电视观众，这次都因为想一睹欣欣的台上风采而纷纷购票入场。这是继「时事粤剧」后，又成功为传统粤剧开创出多元化的新路向。

「扮嘢」高手最新造型

大家熟知欣欣向来是「扮嘢」高手，当年《欢乐今宵》涂黑脸扮菲佣Maria，到神还原梅艳芳，本以为经典扮相难以超越，没想到这次跨界演出《粤剧特朗普》，她一人饰两角，分别是特朗普女儿伊万卡，和日本首相「街市菜苗」，挑战极大反差。欣欣的喜剧细胞再次爆炸，令观众拍案叫绝。她与观众的亲和力，成功令传统戏曲与流行娱乐完美接轨，为粤剧带来了一批极具潜力的全新观众群。

搞笑背后，观众都看到她对首次踏台板百分百的敬业与付出。说到扮演「街市」，她要在极短的时间内变装，还要出动特技化妆。特别是装上那个夸张的假下巴，要贴上一层又一层的胶纸来固定，由于换妆时间紧迫，要由四名化妆师、八只手同时开工，分秒必争。欣欣虽是首次踏台板唱粤剧，却凭借其喜剧天赋，赢得全场喝采，所以，我给欣欣「120分」的成绩！

过了造型这一关，还要过粤剧唱腔及造手这一关。在「特朗普」龙贯天旭哥的亲自指导下苦练唱功，终于成功学会唱「沉花」。我衷心希望欣欣继续努力，成为粤剧界最耀眼「跨界花旦王」。

江欣燕首次踏粤剧台板，并与老倌们合作获益匪浅。能再次踏上戏曲中心舞台，非常有新鲜感。

江欣燕被誉为扮嘢天后，这次跨界演「街市菜苗」唱粤曲很具挑战性。

《潮爆开运王》长寿节目

我与江美仪及林寄韵主持的电台节目《潮爆开运王》，不经不觉启播十周年，更迎来第500集特大志庆。节目自2016年10月1日首播以来从未间断，成为本地极少数能横跨十年、累积逾500集的长寿王牌节目，而且收听率高踞前列，这个成绩实在是超乎我当初的想像。

我常强调，风水命理并非迷信，而是一套有根有据、极具科学性的统计学。不少原本对此抱持怀疑的听众亦逐渐转为忠实粉丝，节目已成为听众每星期热切期待的「开运必备」，令我甚感欣慰。这十年间，我与收音机前的听众结下深厚友谊，更成立「潮爆金粉会」，经常有见面互动，又福利多多。近期派发《药师经》，短短数日内数千本被索取一空，反应空前热烈。《潮爆开运王》会继续延续下去，迈向下一个十周年，帮助更多有需要的朋友。逢星期六早上10时，商业电台雷霆881，约定你！