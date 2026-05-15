公屋公园惊现伤人野雀！居民被红嘴蓝鹊啄至受伤见血 区议员都中招：坐公园的长者个个都被袭击过

将军澳调景岭善明邨近日发生连串野雀袭击街坊事件，令不少经常到楼下散步的长者提心吊胆。有居民行经屋邨中央公园、中医车及厨余机附近时，突然遭到大型雀鸟从天而降施袭，有人更被啄至头部受伤流血。西贡区区议员张展鹏透露，自己亦曾被雀鸟从后袭击头部，他更心痛地表示：「坐在公园椅子的老人家，个个都被袭击过」！

公园长者打趸遭红嘴蓝鹊袭击 调景岭善明邨居民途径树下即中招

西贡区区议员张展鹏指接获多名善明邨居民反映，在邨内停泊中医车、厨余机及中央公园附近，接连出现「大型雀鸟袭击途人的情况」。经过追查后，初步确认肇事雀鸟为「红嘴蓝鹊」，在台湾又被称为「长尾山娘」，属于受保护的野生动物。

根据张展鹏描述，该雀鸟的袭击行为始于本年五月。他本人亦曾被袭击，忆述当时正返回议员办事处途中，途径雀鸟栖息的树本，在没有瓦遮头的空间位置突然被袭击：「从我后方飞来啄我头颅，都几痛」，幸好并未受伤。他又指「坐在公园椅子的老人，个个都被袭击过」。张展鹏表示，虽然「被袭击绝对不代表好兆头」，但也反映了善明邨的生态环境不俗。

区议员积极跟进 吁居民2招防范

事件发生后，张展鹏已即时通报渔护署、房屋署及1823政府热线。他已追寻到鸟巢位置并通知相关部门，怀疑雀鸟是因正值繁殖季节，为了保护鸟巢而攻击途人。房屋署及管理处已接获要求，张贴告示提醒居民注意安全。

为应对情况，张展鹏建议居民途经该处时可「戴帽或担遮」，或选择「绕路而行」，并强调市民「切勿主动攻击雀鸟」，因为所有野生雀鸟及其鸟巢均受法例保护。

红嘴蓝鹊为常见留鸟 4至7月为繁殖期

红嘴蓝鹊是香港的留鸟，常见于野外树林或市区公园。（资料图片）

每年4月至7月，是红嘴蓝鹊繁殖和育雏期。（资料图片）

在台湾，「红嘴蓝鹊」攻击人类的事件时有发生。（网上截图）

红嘴蓝鹊是香港的留鸟，常见于野外树林或市区公园。根据香港观鸟会的资料，红嘴蓝鹊体型约有53至68厘米长，红色鸟喙、黑头蓝背、尾羽黑白双间，外型鲜艳亮丽。每年4月至7月，是红嘴蓝鹊繁殖和育雏期，为了保护幼鸟，亲鸟变得相当敏感，一旦感应到鸟巢附近有危险，就会作出驱赶行为。

翻查资料，红嘴蓝鹊因护巢而攻击人类的事件在香港并非首次。2019年，天水围湿地公园附近亦曾因红嘴蓝鹊筑巢而发生多宗袭击事件，当时管理处需一度封闭涉事小径。

街坊反应各异 「唔好大动作就无事」

对于调景岭善明邨的雀鸟袭击事件，网民意见各异。有网民分享经验，指「唔好大动作行近，一般就冇事」，也有人认为雀鸟护幼是天性，「应该体谅」。亦有留言笑称是「鸿运当头」，讨论方向多样，反映了市民对生态保育与社区安全之间平衡的关注。