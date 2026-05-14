消委会变频分体冷气机︱13款1匹半机制冷、悭电大比拼 大金/三菱/乐声/乐信牌上榜

炎炎夏日，不少家庭选择开启冷气以应对持续高温。为协助消费者作出精明选择，消费者委员会（消委会）与机电工程署（机电署）携手合作，针对市面上包括大金、珍宝、格力、三菱电机等13款俗称「1匹半」的变频式分体冷气机进行了深入测试。是次测试涵盖了制冷量、能源效率、宁静程度、安全规格及使用便利性等多个基本功能。结果显示，个别型号制冷能源效率方面却存在显著落差。其中，能源效率最高的样本与最低的相比，全年累积的电费开支可节省高达33%。

消委会测试：高分之选不分贵贱 ７款变频冷气机获4.5星好评（大金、珍宝、格力、三菱电机等上榜)

消委会变频分体冷气机｜13款1匹半机推介名单

编号 品牌 型号（室内机 / 室外机） 价钱 评分 冷暖空调机 CH1 大金 DAIKIN FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H $10,820 4.5 CH2 珍宝 General ASWH12KNCA / AOWH12KNCA $9,280 4 CH3 格力 GREE GSY12BXAE / GSY12BXAC $10,990 4.5 CH4 三菱电机

MITSUBISHI

ELECTRIC MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF $19,610 4.5 CH5 三菱重工

Mitsubishi

Heavy Industries SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W $15,750 4.5 CH6 乐声牌 Panasonic CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA $10,300 4.5 CH7 乐信牌 Rasonic RS-RZ12BK / RU-RZ12BK $8,380 4.5 净冷型冷气机 C1 开利 Carrier 42KHE012V8S / 38KHE012V8S $7,880 4.5 C2 LG HS-12IPX / HS-12IPX $7,380 4 C3 美佳 MECAN MC12WMIP / MC12WMOP $5,980 4 C4 美的 Midea MS-12CRF8F / MS-12CRF8F $7,499 4 C5 三星 Samsung AR60F12D1BWNSH / AR60F12D1BWXSH $5,530 4 C6 大松 TOSOT S12VC200N / S12VC200U $4,890 4

在整体表现评分中，包括大金 FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H、珍宝 ASWH12KNCA / AOWH12KNCA

、格力 GSY12BXAE / GSY12BXAC等７款样本凭借其卓越性能，共同获得4.5分的高分评价。值得关注的是，这七款产品的市场售价范围甚广，充分证明无论是价格较高的型号，还是相对实惠的产品，消费者均能从中找到优质的选择。

此外，本次测试的13款样本中有七款为冷暖两用空调机。为此，消委会与机电署亦特别对这些型号的供暖能力及能源效益进行了附加测试。消委会建议，消费者在夏日来临前选购冷气机时，应参考本次详尽的测试报告，这不仅能帮助您度过一个舒适凉快的夏天，长远来看更能节省电力与金钱开支，以实际行动支持可持续消费。

制冷量测试：「开利」与「美佳」样本较声称值低

在评估冷气机的实际制冷量与其声称数值是否相符的测试中，大部分样本表现理想。在13款样本中，有11款的实测制冷量高于其标示的数值，差距由0.3%至6.8%不等，因此全数获得5点的最高评分。

然而，「开利」与「美佳」这两款型号的实测制冷量，则较其声称的数值分别低1.0%和3.0%，导致其吻合程度评分稍逊，分别只获得4.5点及4点。

尽管这两款产品的差异仍在强制性能源效益标签计划及国际惯例所容许的10%公差范围之内，但消委会指出，消费者普遍期望产品的实际表现不会低于厂商的声称。因此，消委会建议相关厂商应进一步加强品质监控，以确保产品资料的准确性。

冷气机悭电与否？关键看CSPF数值：三菱、乐声牌表现亮眼

要衡量一部冷气机的省电能力，关键在于其「制冷季节性表现系数」（CSPF）。此系数是透过计算冷气机在全年运作中，从室内带走的总热量与其总耗电量的比率而得出。简单来说，CSPF的数值越高，代表该冷气机的制冷能源效率越佳，也就越节省电力。

CSPF的计算方式相当严谨，它不仅考虑了季节性的气温变化，更将变频式冷气机在室温接近预设值时，压缩机自动降速运作的低耗电特性纳入评估。

根据标准测试环境的数据计算，13款样本的CSPF数值介乎5.057至7.510之间，显示出明显的效能差异。

表现较佳型号（获4.5点或以上评分）︰

三菱电机 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF)

三菱重工 (SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W)

乐声牌 (CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA)

此三款均为冷暖空调机，在制冷能源效率方面表现较为理想。

表现稍逊型号（获3.5点评分）︰

美的 Midea (MS-12CRF8F / MS-12CRF8F)

三星 Samsung (AR60F12D1BWNSH / AR60F12D1BWXSH)

大松 TOSOT (S12VC200N / S12VC200U)

这三款则为净冷型冷气机，其制冷能源效率在此次测试中相对逊色。

预估年度电费开支！三菱电机日开12小时 一年仅$679

为了让消费者对长远开支有更具体的概念，消委会根据国际标准、强制性能源效益标签计划的数据，以及本次的测试结果，估算了各样本每年在制冷方面所需的电费。

是次估算假设每年开启冷气180天，每天运作12小时，并以每度电$1.6计算。结果显示，各样本每年的预计电费差距显著，由$679至$1,022不等。其中，三菱电机 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF) 的预计电费最低，约为$679；而 美的 Midea (MS-12CRF8F / MS-12CRF8F) 的预计开支则最高，达到$1,022。

消委会提示：电费估算仅供参考

消委会强调，上述的电费估算是基于一个标准化的计算模型，当中已考虑到不同样本的实测制冷量。然而，由于各型号的制冷能力与速度存在差异，此估算数字仅能作为一个粗略的参考指标，不应用于直接比较不同型号在实际使用中的电费支出。实际电费会因应个人使用习惯、房间环境及实际电价而有所不同。

冷暖空调机供暖性能！消委会： 三菱电机较声称值低

本次消委会测试的13款样本中，有7款是兼具制冷与制暖功能的冷暖空调机。针对这些型号，消委会亦进行了供暖性能的附加测试。「供暖量」是衡量冷暖空调机将室外热量引入室内速度的指标，数值越高，代表房间变暖的速度越快。

在最大负荷状态下，7款样本的实测供暖量介乎3.528千瓦至4.469千瓦。其中，有6款样本的表现超越其声称的数值，升幅由0.8%至3.9%不等。然而，三菱电机 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF) 的实测供暖量则较其声称值低1.4%。

选购提示：制冷与供暖能力需并重

一个值得消费者注意的现象是，尽管这7款冷暖空调机的制冷量相差不大（差距小于4%），但它们的供暖能力却有著超过两成的显著差距。

暖气悭电效能比较：HSPF数值是关键

要评估冷暖空调机在供暖模式下的能源效益，主要参考其「供暖季节性表现系数」（HSPF）。这个系数反映了冷暖空调机在整个供暖季节中，从室外带入室内的总热量与其总耗电量的比例。其数值越高，即代表机器的供暖能源效率越好，也就越节省电力。

根据标准测试环境及计算方法，7款冷暖空调机样本的HSPF数值介乎5.002至5.796之间，显示出不同型号在供暖效益上存在差异。

HSPF数值最高（最悭电）︰

三菱重工 （SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W）

HSPF数值第二高︰

格力 (GSY12BXAE / GSY12BXAC)

HSPF数值相对较低︰

珍宝 (ASWH12KNCA / AOWH12KNCA)

乐信牌 （RS-RZ12BK / RU-RZ12BK）

资料来源︰消委会第595期《选择月刊》