元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！

刚过去的5月10日（星期日）为母亲节，不少孝顺子女趁此机会送上鲜花或蛋糕，向妈妈表达心意。除了酒店及连锁饼店出品，老牌街坊饼店同样深受街坊欢迎。近日，有网民分享元朗一间开业逾30年的老牌饼店，母亲节当天有大批市民排队买蛋糕，场面相当墟冚。楼主又透露，该饼店每年母亲节都会出现同一情况，直言：「元朗人真系好支持！」

元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕

最近，有网民表示于母亲节当天前往元朗老牌饼店「金苹果饼店」购买蛋糕，更指当日门外出现大批市民排队，龙尾更一度达至街尾转角位，场面当墟冚。楼主表示自己并非元朗区居民，但多年来母亲节都会入手金苹果饼店的蛋糕，对区内街坊长年支持感震惊，「元朗人真系好支持金苹果，年年都排长龙，我订咗都要等40分钟」。

金苹果饼店为区内老牌饼店之一，开业已经逾30年，过往曾因翻新内部工场和焗炉而一度停业，并2023年底重新开业。除了各式怀旧面包，芒果忌廉蛋糕亦是招牌之一，层层忌廉蛋糕加入大量芒果肉，松软香甜且足料，传统做法更为不少客人带来儿时回忆，成为不少市民街坊庆祝生日或节目时的蛋糕首选。

网友赞真材实料：香港老味道！

对于金苹果饼店出品的蛋糕深受欢迎，不少网民表示其有种香港老味道：「真材实料，香港老味道」、「老一辈欣赏佢啲蛋糕好有蛋味」。同时，有网友坦言金苹果饼店的蛋糕并非最特别，但多年来味道基本没有改变，而且价钱相宜，「由细食到大，佢哋唔系话好特别定咩，但硬系搣唔甩，点都觉得佢好食过其他」、「人大咗，有时都特登返去买个杂果蛋糕嚟食」、「最少开咗30年，蛋糕松软、芒果唔会酸、平民价钱」、「价钱平、芒果靓、味道正，无得输！」

除了招牌芒果蛋糕，有网民推介其曲奇及黑森林蛋糕，「最钟意黑森林」、「佢个黑森林好好食㗎」、「我自己喜欢吃黑森林，有啫喱好有怀旧感！」

金苹菓饼店

地址：元朗安宁路84号地下

电话：2477 6087

营业时间：上午6:30至晚上8:30

文:RY

资料及图片来源:kitkit_ricky@Threads授权转载、食在元朗