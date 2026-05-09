房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法

香港的年轻人要购买自己的物业，向来不是一件易事。为协助青年实现「上车梦」，香港房屋委员会将于今期「居屋2025」推出「青年计划（居屋）」，主要是为40岁或以下的白表居屋申请者提供多一次抽签机会，让他们更容易抽中买到心仪的单位。《星岛头条》这次为大家整合了白表购置居屋「青年计划」的申请方法、安排及截止日期，即睇内文详情。

房委会40岁以下「青年计划」！白表抽居屋额外多一个抽签机会

香港房屋委员为协助青年置业上车，于2024年的《施政报告》提出优化措施，帮助青年购买居屋。当中包括于「居屋2025」中新增的「青年计划（居屋）」，为符合资格的年轻申请者提供额外一个抽签号码，以提升他们成功置业的机会。

青年计划申请时间

开始日期：2026年4月30日

截止日期：2026年5月20日

如何符合资格申请青年计划？

要参加今期的「青年计划（居屋）」，申请者必须符合以下几个条件：

申请类别： 必须是白表家庭或一人申请者

必须是白表家庭或一人申请者 年龄限制：由申请开始当日（即2026年4月30日）必须未满41岁，并在申请截止当日（即2026年5月20日）年满18岁。

青年抽居屋的限制及规定

参加这次计划的青年申请者，除了要符合「居屋2025」的基本要求外，还需留意以下几点特别规定：

成为业主：申请者本人必须成为所购居屋单位的业主，或其中一位联名业主。除因永久离开、去世或社会福利署署长提出的其他体恤理由外，申请者的名字日后不得从房屋署及房协持有的业主纪录中删除 不能重复参加：如果申请者已经参加了「家有长者优先选楼计划」或「家有初生优先选楼计划」，便不能再参加这次的青年计划。

今期推售5个新屋苑

今期新居屋将会推售5个全新的屋苑，分别是启德启阳苑、锦田汇熙苑、将军澳影辉苑、屏山朗风苑及东涌裕丰苑，提供6,926个单位。

青年计划（居屋）

申请日期︰即日起至5月20日7pm

详情︰＞＞按此＜＜

房委会销售热线：2712 8000

资料来源︰房委会 - 公屋人情风貌、香港房屋委员会

来源网址 : 港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋留俾家人-网民2原因劝三思用喺第二度好过 | 星岛头条