获派垃圾房隔离公屋单位？担心臭味/曱甴 网民提醒1潜在问题更影响生活......

能够获派公屋是不少香港市民的愿望，但单位的位置却未必尽如人意。近日，有网民在社交平台分享，自己获派的公屋单位距离垃圾房仅五步之遥，为此感到「好挣扎」，事件引发网民热烈讨论，并点出除了卫生问题外，有1个潜在危机是更需要考虑的因素......

公屋获派近垃圾房单位 网上求教「系咪真系咁差？」

能够获派公屋是不少香港市民的愿望，但单位的位置却未必尽如人意。（网上图片，非当事屋邨）

有网民对于获派的公屋单位距离垃圾房仅五步之遥，感到「好挣扎」。（网上图片，非当事屋邨）

有网民在Facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」发帖求助，帖文写道：「请问单位近垃圾房系咪真系咁差？地点系好，但系近到行五步路就到垃圾房，好挣扎...」，表达了对单位位置的忧虑。

事主的帖文引来大批网民留言。不少人认为问题不大，并分享正面经验。有网民表示自己「住过冇乜问题，亦冇问到啲咩臭味」、「我朋友都系住好近垃圾房，讲紧几步嘅距离，佢话早几年就有啲曱甴仔而家就冇乜」，亦有现居于垃圾房旁的住户称「完全无臭味」，关键在于「清洁姐姐好勤力」以及大厦的垃圾房设计。部份网民则认为，与其担心环境，不如实际一些：「好过冇屋住，出边挨贵租」、「谂住点装修好过啦」。

网民意见两极 噪音与邻居手尾成关键

然而，另一派网民则提醒事主，卫生问题或许不大，但噪音问题绝对不能忽视。有网民直言「啲人掉垃圾嘭嘭声个阵你就知味道」，并以「好嘈好嘈好嘈好嘈好嘈」来强调问题的严重性，指出「由朝到晚都有开门闩门声揼垃圾声」。有网民分享自身情况，「如果系旧款公屋，单位拍住垃圾槽，工人会清晨由顶掉下去垃圾站。通常10零分钟嘈完，睇吓你忍唔忍到，是否易醒的人。」

此外，邻居的公德心亦是考虑重点，有人提醒要提防「好多ＸＸ争几步唔行去垃圾房，垃圾掉系人地门口就算」。有网民则建议应亲身视察，「多啲日头同夜晚去睇下多唔多垃圾，企理既都要得过」。

总结来看，这次事件反映了市民在选择公屋单位时的现实考量。网民的意见大致可归纳为两大方向：一部份人认为，只要地点方便、邻居手尾好，加上有勤劳的清洁工，居住在垃圾房附近并非大事；另一部份人则强烈建议，必须考虑噪音滋扰及邻居质素等潜在问题，以免影响日后的生活品质。

资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)