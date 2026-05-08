八达通x九巴乘车优惠！消费满额即送$4车费回赠 简单5步登记兑换

港人用八达通乘搭九巴出行，早已是生活中不可或缺的一部分。最近，八达通就与九巴联乘，推出「八达通赠你搭九巴」乘车优惠活动，将日常购物与交通出行结合。由即日起，市民只需简单几步登记，并于每次消费满$100，即可赚取两程各$2的巴士车费回赠，最多兑换10次，即总值高达$40回赠，让大家在消费同时能轻松节省交通开支。

八达通全新「赠你搭九巴」优惠！买满$100即赏高达$40车费回赠

八达通宣布与九巴合作，由即日起6月7日期间，推出「I Go To Shop By Bus 八达通赠你搭九巴」优惠活动。市民只需于活动期间，使用已登记的八达通卡，于任何接受八达通付款的零售点中，以单一消费满$100，即可获得两程$2的九巴或龙运巴士车费回赠。而每张八达通最多可重复享用这优惠10次，即累积回赠金额高达$40，对需要频繁乘搭巴士的市民来说，绝对是一大喜讯。

简单5步登记及兑换 赚取两程$2回赠

想享用这项优惠非常简单，市民只需于活动期间透过以下5个步骤，即可完成登记及兑换︰

完成登记：由即日起至6月7日，于八达通网站填写表格，输入八达通号码、电邮地址及认证码进行登记。 消费：于成功登记后至6月7日期间，使用已登记的八达通，于任何接受八达通支付的线上或线下零售商户，单一消费满$100。 接收电邮通知︰于6月19日或之前，合资格的用户将会收到电邮通知，告知所获得的总回赠奖赏数量 兑换回赠︰于6月19日至7月2日期间，以登记的八达通乘搭九巴或龙运巴士（每程车资需$2或以上），即可兑换每程$2的回赠。 领取回赠︰于7月8日至8月7日期间，凡完成合资格换领车程，可透过八达通 App 或服务站领取回赠

八达通赠你搭九巴优惠

资料来源︰八达通 Octopus