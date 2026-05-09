民间智慧扣税8大贴士！网民集思广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？

每年五月是本港的报税季节，不少市民都会为如何善用免税额及扣除项目而烦恼。近日，有网民在社交平台 Threads 上发起讨论，邀请大家分享报税心得，引来热烈回响，众人集思广益。《星岛头条》就从中整理出8个网民力荐贴士，并根据税务局最新发布资料，帮一众「打工仔」整理出实用的报税攻略。

网民集恩广益！列出民间智慧报税8大贴士

有网民在 Threads 平台上以「终于到报税嘅时候」为题发帖，希望能与各位「中级大人」交流，呼吁「一人摆低一个 tips/知识/经验分享」引起热议。

帖主首先列出多个主要的扣税项目，提醒大家填写报税表时不要遗漏。

日前，有网民在 Threads 平台上以「终于到报税嘅时候」为题发帖，希望能与各位「中级大人」交流，呼吁「一人摆低一个 tips/知识/经验分享」。该帖文成功「抛砖引玉」，吸引大量网民留言，分享各自的报税经验与技巧，形成一份民间智慧的报税指南。

帖主首先列出多个主要的扣税项目，提醒大家「唔好漏」。根据网民们的分享及税务局的官方资料，以下几点最值得纳税人注意：

贴士1：家庭免税额大盘点——子女、兄弟、姊妹都关你事！

网民首先指出，除了$145,000的个人基本免税额，家庭成员是你的最强悭税后盾。

子女免税额：由2026/27年度起，每名子女免税额由$130,000提升至$140,000 。而在子女出生的课税年度，免税额会额外增加140,000 ，总额高达$280,000！

供养兄弟姊妹免税额： 如你独力或主力照顾未满25岁且正接受全日制教育、或身体伤残的兄弟姊妹，可申索$37,500免税额。不过就如网民提醒，阁下需要证明是独力或主力照顾者。

单亲免税额： 单亲爸爸妈妈们，记得申报$145,000 的单亲免税额。

贴士2：供养父母/祖父母免税额 兄弟姊妹要倾掂数

关于供养父母、祖父母亦引起网民讨论， 有人特别提「同兄弟姊妹倾好边个食两老免税额最好」、「一律价高者得」。这句说话背后，隐含著精明规划，由于多个仔女不能同时为同一位爸爸或妈妈申报免税额。因此，最理想的策略，就是由收入最高、税阶也最高的家庭成员去申报。

基本供养免税额： 供养年满60岁的父母、祖父母、外祖父母，每位免税额为$55,000 (较去年提升$5,000)；若年满55但未满60岁，则为$27,500 (较去年提升$2,500)。

有网民特别提醒，别忘了配偶的父母也同样适用。

贴士3：善用「扣税三宝」——MPF、医保、年金

这是最基本、最不应错过的扣除项目。

强积金(MPF)强制性供款： 上限 $18,000。

退休「组合拳」： 「强积金自愿性供款 (TVC)」及「合资格年金保费 (QDAP)」合并计算，每年最多可扣 $60,000。

自愿医保 (VHIS)： 为自己及指明亲属（配偶、子女、父母、祖父母等）购买的保单，每名受保人每年保费扣除上限为 $8,000，全家一齐扣！

延伸阅读：「扣税三宝」退休人士也适用

贴士4：租楼定供楼 $100,000扣除额点拎足？

无论你是租屋一族还是业主，都有相应的扣除额。

租楼人士： 可申请「住宅租金扣除」，上限为 $100,000。

供楼人士： 可申请「居所贷款利息扣除」，上限同样是 $100,000，但注意最多只可申请20个课税年度。

贴士5：夫妻报税——合并不一定最著数！

有网民经验之谈：「夫妻合并报税未必抵过分开报」。想知道哪个方案更悭税？

贴士6：自我增值都有回报——个人进修开支

为工作而进修的学费、考试费等，都可以申请扣除，上限高达 $100,000。这既能投资未来，又能减轻眼前税务负担，一举两得。

贴士7：照顾长者与伤健人士——住宿开支与伤残免税额

长者住宿照顾开支： 如果你的父母、祖父母等长辈入住认可的安老院，你为他们支付的费用可申请扣除，上限为$110,000。

伤残相关免税额： 若你本人或你的受养家庭成员（配偶、子女、父母等）为合资格的伤残人士，可分别申索 $75,000 的「伤残人士免税额」或「伤残受养人免税额」。

贴士8：行善积德——捐款扣税

捐款予获豁免缴税的慈善团体，记得取回单据。认可的慈善捐款可获扣税，款项总额须不少于$100 ，上限为应评税入息的 35%。

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