港币兑人民币点先最著数？网民求教兑$5万反被讽「唔使谂咁多」 附港币换人民币攻略

北上消费成港人假日热门活动之一，即使内地已流行电子支付多年，仍有不少港人选择兑换人民币现金「傍身」。有网民早前于网上讨论区问「香港要换5万蚊人民币点样最著数」，遭不少留言表示「5万，使唔使谂咁多？」其实港币兑换人民币时，除了需留意找换店或银行的商誉外，亦有不少因素会影响汇率，详情即看下文！

网民求教兑$5万人民币「点先最著数？」

有网民曾于网上讨论区发文，「想问下香港如果要换五万蚊人民币点样换系最著数？」有人留言「教路」到坊间找换店，「汇率高啰」；惟有不少网民表示，楼主希望兑换的银码不多，根本无需在意汇率，「5万，使唔使谂咁多」、「又唔系5亿，无所谓啦，唔好俾咁大压力自己」、「其实换得那5『皮』野（嘢），想要有几好靓价？反而安全先系最重要。」

另外，港人兑换人民币北上时，需留意内地对于人民币进出境的限制。根据《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》和《关于调整国家货币出入境限额》规定，不论是中国公民出入境，或是外国人入出境，每人每次都不得携带超过20,000元人民币。如携带金额超过规定，需按国家规定向海关如实申报，如情节严重即构成犯罪，会由司法机关依法追究刑事责任。

港币兑换人民币要睇时机 留意节日高峰期？

在港以港币兑换人民币有3大途径，分别为找换店、银行网上理财/柜员机或跨境电子支付处理。如兑换实体现金，找换店的汇率会比传统银行优胜，而且无需手续费，亦无需预约。至于透过银行网上理财/柜员机或跨境电子支付的话，则为最方便的方法，银行网上理财/柜员机的话，适合作大额兑换；而跨境电子支付则适用于内地大多数消费场合，汇率会以即时换算。

在兑换人民币时，其实有不少因素会影响当刻汇率，除了可查看「离岸人民币（CNH）」，了解汇率是否贴更市场价外，可避免在节日高峰期兑换人民币，因农历新年、国庆假期前的汇率都容易被压低，建议在节日前2星期先行兑换。

文：TF

资料及图片来源：香港讨论区、星岛图片库、深圳市人民政府口岸办公室