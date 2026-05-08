港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出

公屋资源的合理分配向来是社会关注的焦点，为打击滥用公屋情况，房屋署亦鼓励市民举报。近日，有名女网民在社交平台上分享，称被「由细睇住我大」的邻居，因见她驾驶宝马出入，便向房署举报其家庭为「公屋富户」。事件最终虽被证实为误会一场，却已在网上引起广泛讨论。

港女揸宝马返公屋探嫲嫲 疑被邻居笃灰富户

日前有名女网民于Threads上发文分享，遇到疑被邻居「笃灰」为公屋富户的经过。她透露，涉事公屋单位现时仅以其嫲嫲一人身份登记。由于嫲嫲深信该单位风水好，「话住呢间公屋一直都身体好好，话搬屋佢会好快死，所以唔俾我地抽绿表，而系抽白表」，故坚决不愿迁出。事主一家只好以白表资格另行购买居屋自住，而新居与公屋只约20分钟路程。

为了方便照顾嫲嫲，事主每日收工后会将其宝马座驾停泊在公屋停车场，再到嫲嫲屋企吃饭，假日就会偶尔留宿。她怀疑，此举引起了一位「由细睇到佢大」的邻居Auntie注意及误会。她形容，A近年每次见面，第一句总是问「返咗咁耐工，都应该好高人工啦？」，让她感到非常尴尬。

房署家访查证 指「有人见到你哋揸豪车出入」

其后，有日她突然收到房屋署通知要上门家访，理由是「有人见到你哋揸豪车出入」，怀疑她们一家滥用公屋。家访当日，房署主任直接表明收到举报，惟经了解后，确认单位住户只有长者一人，并无违规。事主亦当场承认，「豪车」实为她本人的座驾，但她并非该单位住户，故无需申报。

事主续指，她怀疑并坚信举报者就是这位Auntie，因为她曾在楼下目睹她驾车，更向其嫲嫲称赞事主「叻女」，又指她驾驶的是「宝马名车」。事主更推断，这位Auntie由于有个「隐青」女儿，与她们一家的生活形成对比，出于妒忌而作出举报。她在帖文中写道：「佢应该系心理唔平衡，我哋个个都生生性性，佢自己个女就做隐青想搞走我地间公屋」。

网民撑事主︰做足自己就唔怕人笃

事件曝光后，获得大量网民关注及留言。不少人对邻居Auntie的行为表示不齿，认为是「憎人富贵嫌人穷」的经典例子，「自己个女冇本事，就睇唔过眼人哋啲仔女有本事啰」，并批评她「为咗个3K乜都做得出」、「住公屋有个好地地正常嘅邻居都唔珍惜」等。

另外亦有网民分享类似经历，指自己亦曾被邻居不断追问收入，令人不胜其烦，但都表示支持事主「做足自己就唔怕人笃」。不过，亦有网民提醒事主，「如果冇公屋户籍，其实唔可以留过夜，even一晚都唔得」，指可能违反相关规定，建议她要小心处理，以免被他人捉住把柄。

资料来源︰Threads