万宁一日快闪限定88折！庆祝母亲节全场劲减 指定门市与官网同步

母亲节将至，想好如何表达对妈妈的无限爱意了吗？万宁一向是选购健康及美容产品的热门地点，与其选择传统的鲜花，今年不如为辛劳的妈妈送上一份更贴心实用的健康与美丽。万宁特别在母亲节前夕推出一日限定惊喜，全场购物满指定金额即享88折优惠，让您轻松选购由内到外的全面呵护，答谢妈妈无私的付出。

万宁限定优惠 指定门市全场88折

万宁特别在母亲节前夕推出一日限定惊喜，全场购物满指定金额即享88折优惠。

妈妈总是将最好的留给家人，却时常忽略了自己。趁著这个充满感恩的节日，为她挑选一份能守护健康的礼物，无疑是最佳选择。万宁店内齐集各类医学级营养补充品，例如有助维持心血管健康的奥米加3鱼油、巩固骨骼的钙片，或是补充活力的综合维他命，都是热门的母亲节礼物之选。

除了内在调理，外在的保养也同样重要。不妨考虑为妈妈送上高效的逆龄护肤精华，例如蕴含胜肽或透明质酸等成分的产品，有助抚平岁月痕迹，让妈妈的肌肤焕发年轻光采。此外，从洗发水、沐浴露到润肤霜等日常个人护理用品，升级妈妈的日常护理程序，让她每天都能感受到您的细腻关怀。

银联加码优惠 消费满$500即减$40

除了限时的88折优惠外，万宁更与银联合作推出额外折扣。由即日起至2026年6月30日，凡于香港或澳门的万宁门市购物，并使用银联手机Pay（例如Apple Pay）或银联二维码支付，单一签账净额满$500或以上，即可享受即减$40的优惠。这个优惠可以让您的孝心消费变得更精明，用更实惠的价钱，为妈妈送上最丰富的祝福。计划大手笔为妈妈添置保健品及护肤品的话，记得善用此项推广。

万宁母亲节优惠详情

优惠日期： 2026年5月8日（星期五）

门市优惠： 于万宁指定香港门市，全场购物满$188即享88折。 指定门市列表 >>按此<<

官网优惠： 于万宁官方网店购物满$288，结账时输入优惠码「 26MAYHH 」即可享88折。 适用时间： 2026年5月8日早上6时正至晚上11时59分。 官方网店 >>按此<<

银联卡推广： 即日起至2026年6月30日，以银联手机Pay或银联二维码单一签账净额满$500即减$40。



条款及细则：