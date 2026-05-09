将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」网民解答与历史原因有关？

将军澳为香港的第三代新市镇之一，区内有公共屋邨及多个大型私人屋苑，周边交通及生活配套完善，吸引不少市民在此居住或置业。近日，有港人观察到区内路牌标示「市中心（尚德）」，好奇为何「市中心」后要特别标明「尚德」。帖文引起网民讨论，有人解答此写法与将军澳发展历史有关。

将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」

将军澳为新市镇发展计划之一，从80及90年代起发展至今，加上设有铁路覆盖，民生配套已相当完善。近日，有港人观察到区内路牌「市中心（尚德）」的写法，好奇为何市中心后一定括上尚德，更向尚德邨居民请教：「咁多年后尚德有无身为一个市中心嘅便利？」

帖文引起网民讨论，有网民表示此为历史问题，将军澳市中心较宝林及坑口属较迟兴建及发展，而尚德邨为市中心首个大型公共屋邨，故路牌以此方式显示。同时，有网友提到发展计划中，围绕将军澳站一带的区域才是市中心，「反而一早填海发展咗嘅宝林、坑口唔系」、「先有尚德后有将军澳站」、「冇将（军澳）南同康城之前，尚德系市中心。」

翻查将军澳分区计划大纲核准图，城市设计纲领一项指出，「将军澳的市中心坐落于第56和66区，位处新市镇中心位置，位于港铁将军澳站的服务范围，而且邻近文娱区及海滨」，56区和66区亦发展地图中为现时将军澳站及天晋一带，同时邻近尚德邨。

将军澳为第3代新市镇 初期以宝林为「市中心」？

据土木工程拓展署网页文件显示，新市镇发展计划始于1973展开，当中包括9个新市镇，第1代新市镇为荃湾、沙田及屯门早于70年代初期动工；第2代新市镇的大埔、粉岭/上水及元朗于70年代后期开始建设；将军澳、天水围和东涌的第3代新市镇发展工程于80及90年代长开。

将军澳新市镇总发展面积约1,718公顷，由宝林、坑口、调景岭、将军澳南，发展至近年的日出康城，过往曾依赖巴士出入，直到2002年地铁将军澳线通车后，民生配套更为完善。由于早期发展将军澳时缺乏对市中心的定义，而居民则视最初发展的宝林为「市中心」。

直到2000年起，将军澳市中心一带开始正式发展，加上铁路通车，而尚德邨为区内最早落成的公屋，将军澳居民便以「尚德」作为整个将军澳新填海区的总称，故此2000年代后期在「市中心」路牌加上「尚德」，以包含早期发展的「尚德」、后期发展的「港铁将军澳站」一带及更后期发展的「市中心南部」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、土木工程拓展署、将军澳分区计划大纲核准图