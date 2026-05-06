精品面包店疑用「预制」蛋液？港人震惊「以为材料新鲜」 网民3点反称：好普遍㗎咋

近年，有关预制菜或预制食材的议题不时引起市民关注，除了一般餐厅，最近有港人发现一间高档手工面包店，疑似使用由内地厂商供应的「鲜蛋液」，坦言对此感震惊：「连蛋液都有预制」。帖文引起网民热议，有网民质疑楼主说法：「你又知啲鲜蛋液系佢哋嘅？」也有自称从事饮食业的网民以3点解释，此做法为业界常见，「唔代表唔好嘅」。

精品手工面包店疑用「预制」蛋液？港人震惊「仲以为材料新鲜」

近年有部分食肆为节省人手及成本转用「预制菜」，惟不少人忧虑预制菜的食用安全，对其抱持观望态度。近日有港人于网上发文，称有精品面包店附近摆放内地厂商供应的「鲜蛋液」纸箱，疑似出品使用预制「鲜蛋液」。楼主表示以往多次光顾该面包店，认为其招牌蛋挞味道出色，惟店方选用「鲜蛋液」令他感失望，「仲以为材料新鲜，连蛋液都有预制」。

从楼主帖文照片可见，鲜蛋液为内地江苏天成科技集团的「天晟牧园」出品，集团始建于1983年，以饲料生产、种禽繁育、现代化蛋鸡养殖、品牌蛋销售、蛋品深加工等为主，目前拥有两座国家标准化蛋鸡养殖示范场。从官网显示提供全蛋液、蛋白液、蛋黄液等与蛋类相关产品，采用5组阀阵实现生产的全自动化流程，中央控制系统全程监控，CIP在线清洗系统能自动喷淋、清洗和消毒，保证生产连续性的前提下做达至无菌生产。

自称从事饮食业网民3点解释：好普遍㗎咋

对于有人批评面包店使用「预制」蛋液，不少网民及自称从事饮食业人士留言反驳，甚至从三方面解释此做法为业界常见，表示蛋液经巴士德消毒较衞生及安全，「降低食物中毒风险」，其次能避免打蛋过程中跌入蛋壳或其他杂质，第三能控制人手安排及时间成本，「做baking一日要搞好多嘢，除非有专门人手，否则真系冇乜时间咁打」，直言不止面包店，部份西饼店、酒店厨房、中央厨房亦有此做法，「已经用咗20几年甚至更耐」。

有网民指出，业务用蛋液多被称为「标准化食材」，并非预制品，「如蛋液都叫预制，咁洋葱粒、急冻切件牛扒、急冻薯条都系预制啦」、「行外人看行内人，明明大把酒店都系用蛋液」、「个蛋挞就话预制姐，原材料嚟㗎咋，牛油使唔使新鲜打俾你？」。有网民透露不乏连锁或大型饼店均选用蛋液，「唔代表唔好嘅，质素均一」，惟有人对生产地及运输过程有所担忧，「重点系运输过程是否冷链」、「好多西餐厅都系用蛋液，不过有欧洲牌子卖」。

同时，有网友质疑楼主说法真伪，认为单从照片无从得知是否该面包店所用，「你又知啲鲜蛋液系佢哋嘅？」、「𠮶度咁多间餐厅，点确认系呢间？」。

《星岛头条》就此事件曾联络涉事面包店，惟截稿前未获回复。

文:RY

资料及图片来源:Threads