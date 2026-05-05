房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）

房协公屋｜房协出租屋邨｜正在轮候房委会公屋的市民朋友要注意了，香港房屋协会（简称房协）的 甲类屋邨（坊间又俗称房协公屋）正开放申请！如果您持有有效的房委会公屋申请编号，并且符合指定资格，房协近日已透过手机短讯（SMS）向您发出申请通知。 鉴于部分市民可能对房协出租单位不太了解，《星岛头条》将为各位整理有关入息限额、资格、屋邨资料，以供各位参考。

房协甲类屋邨出租单位即日起开放申请！公屋轮候者收到SMS即可填表

申请房协甲类屋邨出租单位步骤

相信不少公屋申请者近日已陆收到房协的SMS通知，现在可以按自己的意愿，向房协申请轮候其「甲类屋邨」的出租单位。这意味著，除了原先轮候的房委会公屋之外，您将会有一个额外的安居选择，增加觅得合适居所的机会。

不过，记者就发现网上有不少申请者对房协出租屋有所疑问，例如有网民就表示「唔知房协有咩野唔同 」，有人就想了解是否可以同时申请房协出租屋与房委会公屋单位，以下便为各位逐一解答。

房协近日透过手机短讯，通知合资格人士可以开始申请轮候房协的「甲类屋邨」空置单位

甚么是房协出租屋邨？与房委会公屋有何分别？

简单来说，房委会是政府推行公营房屋政策的主要部门，市民熟悉的大部分公屋和居屋都由他们兴建。而房协则是一个独立、非牟利的机构，历史比房委会更悠久。政府会将土地和资金交给房协，由他们兴建各类房屋，协助满足市民的住屋需要。

「房协屋邨」被誉为「豪宅屋邨」

房协旗下位于大坑的励德邨，以其极为罕见的圆柱形外观，至今仍是香港的标志性建筑之一。

坊间有说，房协的出品「质素高、设计靓」，部份出租屋邨更有「豪宅公屋」的美称。

早在1950年代，房协已开创先河，在其兴建的深水埗「上李屋邨」中，为每个单位配备独立厨房和厕所，大大改善了当时的居住水平，更成为后来公屋设计的标准。

后来，房协的屋邨设计更不断创新，例如荔景的祖尧邨和沙田的乙明邨，是全港最早设有游泳池的公共屋邨；大坑的励德邨，以其极为罕见的圆柱形外观，至今仍是香港的标志性建筑之一。这些例子都是房协历年杰作。

房协甲类屋邨与乙类屋邨

香港房屋协会（房协）提供了超过三万个出租单位，遍布全港二十多个屋邨，为众多市民提供安乐窝。不过，房协出租单位其实分为「甲类」和「乙类」两种吗？今次接受申请的皆为「甲类屋邨」。

甲类屋邨：为基层家庭而设 申请资格与公屋相同

现时房协接受申请的，全部都属于「甲类屋邨」。

服务对象： 主要是为低收入家庭提供居所。

申请资格： 申请的入息和资产上限，与房委会公屋申请资格是相同的。

租金水平： 租金会根据单位大小和地区而有所不同。参考2024年的数据，最便宜的单位月租约$1,119 ，而较大或位处市区的单位，月租则可能达到 $7,645(不包括差饷) 。

乙类屋邨：已停止接受申请

至于「乙类屋邨」，大家只需作为参考了解便可。

服务对象： 这类单位原先是为入息水平稍高、超出甲类上限的中等收入家庭而设。

申请状况： 自2011年7月1日起，乙类屋邨已全面停止接受新的申请。

房协甲类屋邨申请详情

根据房协公布，是次计划的申请人必须持有有效的房委会公屋申请书，并符合指定的申请编号范围及登记日期。

申请房协甲类屋邨 您够资格吗？

收到房协邀请，想申请「甲类屋邨」的出租单位，但又不太清楚自己是否符合资格？不用担心，《星岛头条》为您整理了最基本的申请要求，让您一看便知。

1. 谁有资格申请？

首先，最重要的一点是，这次申请并非公开接受所有人申请。

您必须本身已在轮候房屋委员会（房委会）的公屋，并且持有 有效的公屋申请编号(见下文) 。

房协会向 指定范围内 的公屋申请者发出邀请，只有收到通知的人士才可以申请。

您提交给房协的申请资料，必须和您当初申请房委会公屋时的资料完全相同。

2. 申请人有什么基本要求？

年龄： 申请人必须年满18岁。

居住年期： 提交申请时，您必须已在香港居住满7年。

身份证明： 您和申请表上的所有家庭成员，都必须持有有效的香港身份证，并且在香港的居留权没有限制（例如：不受附带逗留条件所限）。

3. 家庭成员有何规定？

单身人士： 如果您是自己一个人申请，您必须是未婚、离婚、丧偶，或是您的配偶没有香港入境权。

家庭申请： 如果您与家人一同申请，成员关系必须是直系亲属，例如：配偶、父母、子女、祖父母或孙。未婚的兄弟姊妹也可以一同申请。

已婚人士： 申请表上所有已婚的成员，都必须和他们的配偶一同申请（除非配偶已过身或没有香港入境权）。

4. 对物业、入息和资产有什么要求？

物业限制： 由申请当日起计， 过去24个月（即两年）内 ，您和所有家庭成员在香港都不能拥有任何住宅物业。这个限制会一直生效，直到您成功获派单位并签订租约为止。

入息及资产： 您整个家庭的每月总收入和总资产净值，都不能超过房协所定的限额（此限额与房委会公屋的标准看齐，详见下文）。

公屋申请书编号及登记日期

1人申请者：申请书编号须为G1270422 / U0257524或之前，登记或相应登记日期需在2011年1月31日或之前。

2人或以上家庭：申请书编号须为G1483313 / U0513901或之前，登记或相应登记日期需在2023年1月31日或之前。

入息及资产净值限额（2026年4月1日生效）

申请人及全体家庭成员的每月总入息及总资产净值，均不能超过以下限额：

家庭人数 每月总入息限额 总资产净值限额 1人 $13,230 $295,000 2人 $20,680 $400,000 3人 $25,870 $521,000 4人 $32,020 $608,000 5人 $40,150 $675,000 6人 $46,620 $731,000 7人 $51,400 $781,000 8人 $57,470 $816,000 9人 $63,380 $904,000 10人及以上 $69,150 $974,000 *若所有家庭成员均为年满60岁或以上的长者，其总资产净值限额为上表所示限额的两倍。

房协辖下有哪些甲类屋邨？

甲类屋邨名单 （各屋邨详细资料可按连结了解）

每月租金是多少？

各屋邨的租金水平因应地点、单位大小及设施而有所不同，以下为部分屋邨的租金范围：

甲类屋邨 每月租金（港币） 香港仔渔映楼 $2,281 至 $4,947（不包括差饷） 筲箕湾明华大厦第1期（重建） $3,392 至 $7,645（不包括差饷） 北角健康村第三期 $1,621 至 $2,596 大坑励德邨 $1,929 至 $3,736 坚尼地城观龙楼 $1,709 至 $6,095 （不包括差饷） 土瓜湾乐民新村 $1,636 至 $3,479 荃湾祈德尊新邨 $3,379 至 $5,751 沙田乙明邨 $2,021 至 $4,143 西贡对面海邨 $1,119 至 $2,902

申请房协甲类屋邨出租单位步骤

合资格的申请者可以按照以下四个简单步骤，完成申请：

>>按此<<查看更多有关房协甲类屋邨出租单位的申请须知。

资料来源：香港房屋协会