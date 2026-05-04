台女裸辞创业卖「香港」鸡蛋仔引爆港台大战！爆馅做法遭批不正宗+浪费食材 港人崩溃：放过鸡蛋仔好吗？

香港被誉为美食天堂，除了集合各国特色美食，地道街头小食亦深受本地人及旅客支持。不过，近日有台湾女生分享裸辞创业卖「香港」鸡蛋仔，竟然于Threads上引爆「港台大战」，不少港人狠批其特色「爆馅」做法与港式鸡蛋仔完全不相符，而且制作过程中浪费食材，出品卖相欠佳，更对其于包装上标榜为「香港」大感崩溃，留言表示：「放过鸡蛋仔好吗？」

台女裸辞创业卖「香港」鸡蛋仔引爆港台大战！爆馅做法遭批「浪费食材」

香港地道街头小食各有特色，吸引不少旅客来港特地一尝，借此感受香港味道。近日，有网民于Threads转贴台湾饮食网红介绍的台中鸡蛋仔摊档影片，该店由一位台湾女生于2年前裸辞创业打理，主打爆馅的「香港」鸡蛋仔。当店主制作鸡蛋仔时，馅料甚至会「满泻」至流出模具，足见其真材实料。

小食档推出的「鸡蛋仔」馅料配搭选择多样且突破传统，包括「手工地瓜+乳酪丝+抹茶饼皮」、「芋泥+OREO」、「乳酪起司+蛋」、「薯条+牵丝起司」、「双倍巧克力+珍珠」等。引起争议后，有网民找出店主曾推出「热狗+薯饼+洒满黑胡椒」配搭，更一度豪言：「励志成为香港人追着打的鸡蛋仔」。

店主一度反驳：我是有标榜香港吗？

对此，有网民于网上评论给予一星评价，认为其出品与港式鸡蛋仔相差甚远，店主留言反驳：「没有吃过随便给别人一颗心（星）真的很没品，我是有标榜香港吗？」然而有台湾网民发现，店主过去于Threads多个帖文都有标榜「港式」，甚至连包装袋都写明为「香港鸡蛋仔」、「港澳站」，认为店主说法自相矛盾，「宣传说是港式，被刷一星后又说自己没说是港式，更希望店家大方承认是改良版，不是蹭热度又想撇清责任，这种矛盾感才最让人出戏」。

港人崩溃：放过鸡蛋仔好吗？

帖文于Threads引起热议，一方认为店主做法不尊重香港地道美食，另一方则认为店主可以自由决定贩卖内容，「店是她的，食物怎创造出来给买家也是她的决定自由」、「我觉得尝试新食法都几好，鸡蛋仔系本体，加其他食材夹埋一齐」。

不过，大多香港网民认为正宗鸡蛋仔没有内馅，而且是「外脆内软」，加上其做法及卖相欠佳，标榜为「香港」、「港式」鸡蛋仔甚为不尊重。有港人更崩溃留言表示不能接受这种「香港」鸡蛋仔，「鸡蛋仔系要脆的！！！」、「求她放过鸡蛋仔好不好」、「鸡蛋仔是无辜的，请放过鸡蛋仔」、「买到的客人会有心理落差，建议换个名字」。

有台湾网民亦看不过眼加入讨论，「连台湾人的我、吃东西很随便的我，都不能接受这一坨，感觉就很难清洁干净」、「馅料满成这样，滴得脏兮兮的，其实蛮恶心」、「馅料跟面糊夹不住爆出来狂滴下来画面，看了就没甚么食欲」。有网民则指出，部分鸡蛋仔的确会加入馅料，惟做法用心得多，「用心将人馅料放进每一颗鸡蛋仔还好，这样真的不行」。

文:RY

资料及图片来源:Threads