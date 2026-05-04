智能衞浴｜数码座厕 美妆保鲜浴室柜 空间整合 便捷升级｜专家教精你

高端衞浴市场正由传统设备导向，迈向结合智能科技、健康管理，例如智能座厕涵盖自动冲水、座圈加热、除臭等功能，而 AI 浴室柜则加设美妆保鲜，大大提升生活的舒适感与便捷度。

针对香港狭小潮湿的居住环境，智能、节省空间的浴室设备，正是提升生活质素的重要一环。智能衞浴品牌JOMOO 九牧，针对香港家居场景，推出两款智能座厕及一款智能浴室柜，以 AI 科技解决空间问题。其中智能数码座厕配备多模式清洗及抗菌喷嘴，并配搭暖风烘干系统，提升使用体验，将舒适感与便捷度推向新层次。

数码座厕 无线操控

代理JOMOO 九牧衞浴产品的Leisure Plus巿场推广经理冼焯贤（Kevin）指出，「香港人的家居浴室通常面对空间紧凑问题，智能数码座厕产品均配备三重脚感操控、智能无线操控及离座自动冲水等功能，使用者毋须侧身操作或作出多余动作，即使在较狭窄的浴室空间内，亦能享有自在的如厕体验。当然，座厕拥有智能温感调节，令用家时刻保持舒适体感，配合高清数码显示屏，水温座温一目了然。」

针对香港主流屋苑浴室空间狭小的问题，品牌即将推出悬挂式 VERA 锦瓷系列智能浴室柜，以AI 创新科技整合「美妆保鲜」、「专属洗护」、「智能镜面」功能，目的是让日常流程变得更顺畅，革新卫浴体验。

性价比高 浴室装置

巿面上的非智能的浴室用品亦有很多选择，普遍价格会较相宜，以镜柜为例，有趟门设计或附开放式层架，可按个人需要而选择。

NYSJON 浴室镜柜 $329.9（IKEA）

趟门设计，用家在照镜子同时可拿取柜内物品。

FAXÄLVEN 附灯镜柜$2,740（IKEA）

附悬挂导轨，方便用家将贮物柜安装在墙上，内外均装上内嵌式灯具，可另购买无线光暗器或电源开关来控制光暗。

IVOSJON单门镜柜 $199.9（IKEA）

开放式层架方便展示常用物品，产品使用超过50％回收再造塑胶制造。

Richford半嵌入式面盆$1,179（实惠）

产品经过高温烧制，具抗裂性和高密度，并经过纯手工打磨和机械化喷釉，增耐用性。

浴室安全注意

浴室是家中最常使用的空间之一，也是细菌和霉菌最容易滋生的地方，保持浴室清洁，以及做足安全措施，就提升生活品质。

• 定期清洁：每周至少一次清洁，避免水垢、霉菌和肥皂垢堆积。

• 通风良好：使用抽风机或开窗，减少湿气，防止霉菌滋生。

• 使用合适清洁剂：针对玻璃、瓷砖、马桶、洗手盆等不同材质，选用合适的清洁用品。

• 排水口清洁：定期清理头发和杂物，避免堵塞。

• 防滑措施：在地面或浴缸放置防滑垫，避免滑倒。

• 照明充足：确保浴室灯光明亮，避免因视线不清而发生意外。

• 电器安全：避免在浴室使用非防水电器，插座需有防水保护。

• 扶手设置：特别是家中有长者或小孩时，浴缸或淋浴间可加装扶手。

• 温度控制：调整热水器温度，避免水过热造成烫伤。

• 物品摆放：尽量将清洁用品、玻璃瓶等收纳妥当，避免跌落或误用。

INFO

JOMOO/leisureplushk.com

IKEA/www.ikea.com.hk

实惠/www.pricerite.com.hk