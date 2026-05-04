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李居明-你的名字行运吗？由《推背图》卦象说起｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-05-04 HKT
发布时间：00:05 2026-05-04 HKT

最近有个非常惊人且有趣的发现，原来现在最当红、最抢镜的名人明星，名字中都隐藏着密码，竟然与《推背图》第四十四卦中的十六个字息息相关。

这十六个字便是：「日月丽天、群阴摄伏、百灵来朝、双羽四足。」只要你的姓氏或名字中包含其中一个字，或者拥有相关的偏旁，你都当令！大家马上看看自己和家人的名字是否有这些密码。

日月丽天

如果你的名字里有「日」字或「月」字，或者这两个字拼合成的字，如「明」字。或名字带有「丽」字或「天」字，那么恭喜你，你目前正是行运的人。例如影星古天乐，名字有个「天」字，滕丽名有个「丽」字。近年因演特朗普而红极一时的粤剧老倌龙贯天旭哥，他的名字正好对应了《推背图》中的「日月丽天」。「龙贯天」取「贯穿天空」之意，而其本名司徒旭中的「旭」为九个日，与艺名之「天」相互呼应，这也是旭哥知名度越来越高的重要密码。

《粤剧特朗普》中的两位大人物龙贯天（前排右一）和陈鸿进（前排中）作客大师玄学节目《潮爆开运王》谈姓名学中的行运密码。
《粤剧特朗普》中的两位大人物龙贯天（前排右一）和陈鸿进（前排中）作客大师玄学节目《潮爆开运王》谈姓名学中的行运密码。
影星古天乐，名字有个「天」字，是当时得令的密码。
影星古天乐，名字有个「天」字，是当时得令的密码。

双羽四足

再看「双羽四足」。首先要恭喜姓「翁」、姓「习」，名字中有「翼」字、「翩」字的朋友，因为这几个字都有「羽」字。「四足」是指「四点」，我发现身边叫「阿燕」的朋友最近运势都不错。除了家燕姐、孙燕姿等，跨界天后江欣燕因演《粤剧特朗普》中的「街市早苗

而人气急升。名字有「然」字的人也有份，我的僧号叫「怡然」，看来我也沾了光。

粤剧界「丑生王」陈鸿进有个「鸿」字，亦是有「四足」。他在《粤剧特朗普》中挑战高难度变装，先后饰演尼克逊、金正恩、泽肥斯基等多个角色，每个造型惟妙惟肖。特别是金正恩一角，他别出心裁唱「马腔」，发型、走企鹅八字步与细腻神态，一登场便全场爆笑，成为亮点。

很奇怪，粤剧行非常喜欢用「鸣」字，亦与「四足」有关。「鸟」是「酉」是唱歌的密码。如「仙凤鸣」、「雏凤鸣」、「鸣芝声」，象征声名远播。而粤剧界出名的老倌名字中有「鸣」与「辉」都易大红大紫，如任剑辉、盖鸣晖、卫骏辉等。「辉」、「晖」中的「军」是火，易成名于灯火通明的舞台。

百灵来朝

「百灵来朝」这一句更有趣。如果你的名字叫「阿玲」，或者有个「灵」字（灵与玲同音），你现在会非常旺夫，且容易在社交圈中脱颖而出。梁朝伟名字里隐藏了「朝」；我的商台节目《潮爆开运王》（朝与潮同音），用了「潮」字，代表带领潮流，开咪十多年，越来越受欢迎。此外，中文字中逢有「艇仔」旁的都特别吉祥，如「进」、「逍」、「遥」、「游」、「遍」、「适」等字，代表人生较为安逸、通达。所以，大家马上查一下你的名字里面有没有日、月、丽？是不是叫阿玲？有百、朝也可以，这是一个挺有趣的玄学密码。

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